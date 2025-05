Dopo la presentazione avvenuta un mese fa, OpenAI ha deciso di fare un passo importante nella direzione degli utenti finali: GPT-4.1 è ora disponibile anche all’interno di ChatGPT, e non solo in versione completa ma anche nella variante “mini”, con migliorie sensibili in ambito programmazione, risposta alle istruzioni e latenza, soprattutto per chi cerca uno strumento pratico ed efficiente per attività quotidiane complesse.

GPT-4.1 arriva su ChatGPT

Fin dal suo debutto, GPT-4.1 è stato presentato come un’evoluzione mirata e più intelligente del già ottimo GPT-4, con una particolare attenzione alle esigenze degli sviluppatori; un modello pensato per eccellere nelle attività di programmazione, con miglioramenti tangibili nella gestione delle istruzioni, nella comprensione contestuale e nella generazione di codice affidabile e preciso.

Fino a ieri però, l’accesso era limitato alla sola interfaccia API, scelta motivata probabilmente dalla necessità di test approfonditi in contesti controllati; ora però, anche gli utenti ChatGPT Plus, Pro e Team possono selezionare GPT-4.1 direttamente all’interno dell’interfaccia web tramite il consueto selettore dei modelli. Una novità che sarà estesa anche agli utenti ChatGPT Enterprise ed Edu nelle prossime settimane.

Chi già utilizza GPT-4o, il modello “omni” di ultima generazione, si sarà accorto nel tempo di alcuni miglioramenti graduali nell’ambito delle istruzioni e della programmazione, frutto proprio dell’integrazione di tecnologie condivise con GPT-4.1. Tuttavia, con quest’ultimo l’esperienza diventa ancora più precisa e raffinata, GPT-4.1 riesce a interpretare meglio i prompt complessi, a gestire attività strutturate con meno ambiguità e a mantenere coerenza e struttura anche nei flussi di codice più articolati.

Inoltre, OpenAI ha confermato che GPT-4.1 rappresenta una soluzione intermedia particolarmente vantaggiosa anche in termini di rapporto prezzo/latenza rispetto ai modelli o3 e o4-mini, risultando quindi ideale per compiti di coding semplici che non richiedono la potenza massima, ma esigono comunque efficienza e velocità.

Oltre al modello principale, OpenAI ha introdotto anche GPT-4.1 mini, una variante più leggera e ottimizzata per dispositivi o carichi meno intensivi; rispetto al precedente GPT-4o mini questa versione offre performance sensibilmente superiori, specialmente per quanto riguarda l’aderenza alle istruzioni fornite, la scrittura e revisione del codice e l’intelligenza complessiva nel gestire task multipli.

Non è un dettaglio da poco, soprattutto perché GPT-4.1 mini andrà a sostituire GPT-4o mini per tutti gli utenti paganti, migliorando così la base di partenza per chi utilizza ChatGPT in ambiti professionali, ma non ha bisogno della massima potenza computazionale.

Interessante notare anche che gli utenti gratuiti potranno beneficiare, in una certa misura, di GPT-4.1 mini come modello di fallback, ossia nei momenti in cui i limiti di utilizzo di GPT-4o vengono temporaneamente superati.

Contestualmente all’espansione dell’accesso a GPT-4.1, OpenAI ha lanciato un’altra iniziativa degna di nota, il nuovo “Safety Evaluations Hub“, un portale che raccoglierà tutte le valutazioni di sicurezza standard relative ai modelli IA dell’azienda; per il momento il sito include un sottoinsieme delle misurazioni di sicurezza su interazioni testuali, ma rappresenta comunque un primo passo verso una maggiore trasparenza sui comportamenti dei modelli e su come questi vengano effettivamente valutati e controllati in scenari d’uso reali.

Portare GPT-4.1 su ChatGPT è più di una semplice evoluzione tecnica, è una risposta diretta alle richieste della community, in particolare di quelle da parte di utenti (sviluppatori, data analyst) che hanno bisogno di uno strumento affidabile, veloce, personalizzabile e più attento alle sfumature delle istruzioni complesse.