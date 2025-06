Dopo anni di richieste inevase, post ironici sul web, segnalazioni sui forum e una certa frustrazione generalizzata tra gli utenti, sembra finalmente arrivato il momento tanto atteso: Instagram per iPad è in fase di test e potrebbe arrivare entro la fine del 2025, almeno secondo le ultime informazioni condivise da Mark Gurman, che confermano altre recenti indiscrezioni.

Una notizia che era nell’aria da un po’ di tempo, e che assume ancora più credibilità dopo il recente rilascio di WhatsApp per iPad, avvenuto solo pochi giorni fa e accolto con entusiasmo da una comunità di utenti che da anni chiedeva una versione ottimizzata delle app di Meta per i tablet della mela.

L’app di Instagram per iPad sarebbe quasi pronta

A sorprendere, più della notizia in sé, è la tempistica dell’intera vicenda visto che stiamo parlando di una delle app social più popolari e longeve del panorama, che tuttavia non ha mai goduto di un’interfaccia pensata per gli schermi più grandi degli iPad; finora gli utenti hanno dovuto accontentarsi di una versione zoomata dell’app per iPhone, con una resa grafica che lasciava decisamente a desiderare, soprattutto sugli iPad Pro.

Secondo Gurman, Meta è attualmente a tutto vapore con lo sviluppo e i test interni dell’app nativa per iPad, alcuni dipendenti dell’azienda starebbero infatti già utilizzando build interne sui propri dispositivi all’interno del campus di Meta Platforms; se tutto procederà senza intoppi, il rilascio potrebbe avvenire nel corso del 2025.

Ma come mai tutto questo ritardo? La risposta, come spesso accade in ambito tecnologico, è un mix tra ostacoli tecnici, dinamiche aziendali e, probabilmente, anche un pizzico di orgoglio.

Nel dettaglio, la fonte ricorda come alcuni contenuti, soprattutto le immagini, non fossero inizialmente in grado di mantenere una qualità accettabile sugli schermi più grandi a causa della bassa risoluzione originale; tuttavia, questa giustificazione tecnica sembra non bastare come spiegazione per il lungo silenzio sull’argomento, soprattutto considerando la crescente qualità dei contenuti pubblicati su Instagram negli ultimi anni (come video in formato widescreen e caroselli ad alta risoluzione).

Sembra infatti che l’assenza di una versione per iPad possa essere riconducibile anche a un rapporto teso tra Meta e Apple, segnato da episodi ben noti: dallo scandalo Cambridge Analytica alle frecciate pubbliche tra Mark Zuckerberg e Tim Cook, passando per il caso Onavo e l’esclusione temporanea di Meta dal programma per sviluppatori di Apple.

Un clima per per lungo tempo ha probabilmente ostacolato una vera collaborazione tecnica tra le due aziende, lasciando gli utenti iPad a guardare con invidia gli utenti Android e iPhone, che godevano di un’esperienza Instagram ben più fluida e coerente.

Oltre a ciò, bisogna considerare anche che i tempi sono cambiati, TikTok, uno dei principali rivali di Instagram è ormai disponibile da tempo su iPad con un’interfaccia pensata per sfruttare appieno lo schermo. L’iPad è sempre più diffuso, anche in ambito creator e produttività, e Meta non può più ignorare un segmento così rilevante; inoltre, con la crescita rallentata in molte aree e un’attenzione costante al miglioramento dei ricavi, diventa evidente come l’espansione su nuovi form factor sia una mossa strategica necessaria.

In altre parole, proprio come è accaduto con WhatsApp, anche Instagram non può più permettersi di restare indietro su un dispositivo con l’iPad, sempre più centrale nell’ecosistema Apple.

Non c’è ancora una data ufficiale, e ovviamente nemmeno si parla di Beta pubbliche o versioni accessibili agli utenti per il momento, ma la direzione sembra ormai tracciata: Instagram per iPad è in fase di sviluppo e, se tutto andrà secondo i piani, il 2025 sarà finalmente l’anno dello sblocco anche su questo fronte.