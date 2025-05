A sei mesi dal lancio dell’app nativa per iPhone di Gemini, Google ha recentemente lanciato anche l’app nativa per iPad del proprio assistente basato sull’intelligenza artificiale.

In questo modo, il colosso di Mountain View punta a offrire la migliore esperienza possibile, con quello che continua a confermarsi come uno dei progetti più ambiziosi e attivamente sviluppati dall’azienda, anche agli utenti dei tablet di casa Apple.

Gemini diventa un’app nativa anche per iPad

Google ha recentemente avviato il rilascio della versione 1.2025.1770102 dell’app Google Gemini per iPhone e, nonostante il changelog parli esclusivamente di “Miglioramenti delle prestazioni e correzioni di bug”, questa versione porta con sé una grossa novità.

L’app dell’assistente di Google basato sull’IA è ora pienamente compatibile e ottimizzata anche per iPad. In precedenza, gli utenti iPad potevano comunque sfruttare l’assistente ma in una versione “adattata” dell’app ottimizzata per iPhone (quindi zoomata, circondata da bordi “vuoti” e con annessa tastiera per iPhone).

La versione per iPad dell’app di Gemini offre l’accesso a tutti i modelli e a tutte le funzionalità già presenti in quella per iPhone, incluso Gemini Live. In aggiunta, essendo a tutti gli effetti un’app nativa per iPad, l’app può essere usata in modalità Split View (a finestra affiancata per migliorare il Multitasking).

Previous Next Fullscreen

Come scaricare l’app di Gemini su iPad

L’app standalone di Gemini è finalmente disponibile al download tramite l’App Store su tutti gli iPad che eseguono almeno iPadOS 16.

Il procedimento per scaricare l’app per la prima volta è molto semplice: vi basterà cercare Gemini nella scheda “Cerca” dello store (o effettuare un tap su questo link diretto) e selezionare “Ottieni”. In futuro, per aggiornarla, dalla stessa pagina vi basterà selezionare “Aggiorna”.