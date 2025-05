Al culmine di una lunga fase di test circoscritta a un limitato numero di utenti, il team di WhatsApp ha finalmente pubblicato su App Store la versione nativa per iPad della popolare app di messaggistica.

Gli utenti della Mela morsicata chiedevano a gran voce da tempo quest’app dal momento che, fino a ora, sono stati costretti a utilizzare la versione Web, con tutte le limitazioni del caso, per avere WhatsApp anche sul proprio iPad.

WhatsApp è ufficialmente compatibile con iPad

La versione 25.16.81 di WhatsApp per dispositivi Apple passerà alla storia, non tanto per le nuove funzionalità introdotte (il changelog parla infatti solo delle classiche risoluzione di bug e ottimizzazioni generali) quanto per il fatto che la popolare app di messaggistica diventa un’app nativa per iPad.

Nello specifico, l’app è ora progettata specificatamente per i tablet del colosso di Cupertino e si integra alla perfezione con tutte le funzionalità di iPadOS, incluse la possibilità di eseguire l’app in modalità a finestre affiancate e la possibilità di bloccare l’app con richiesta di autenticazione biometrica tramite Touch ID.

Dal punto di vista della compatibilità, l’app richiede che sull’iPad sia installato almeno iPadOS 15.1. Dal punto di vista dell’utilizzo, invece, l’app consente di accedere a WhatsApp esclusivamente in modalità companion, ovvero come dispositivo collegato: alla prima apertura, l’app genererà un codice QR da scansionare con lo smartphone (che può anche non essere un iPhone) per avviare la sincronizzazione.

Come scaricare/aggiornare WhatsApp per iPadOS

Per non rischiare di perdervi le ultime novità introdotte dal team di sviluppo, vi consigliamo comunque di mantenere aggiornata l’app di WhatsApp per iPad: per farlo, vi basterà verificare la presenza di aggiornamenti tramite l’App Store di Apple o, in alternativa, raggiungere la pagina dell’applicazione tramite questo link.

Sfortunatamente il programma beta tramite TestFlight di WhatsApp per iPadOS è attualmente al completo. Pertanto, in attesa che vengano nuovamente aperte le iscrizioni, soltanto i pochi fortunati che già eseguono WhatsApp Beta sul proprio iPad potranno aggiornarla ed accogliere le nuove funzionalità in anticipo.