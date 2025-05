Poteva essere la soluzione definitiva, o quantomeno un passo deciso nella giusta direzione, e invece la GeForce RTX 5090 di NVIDIA torna a far parlare di sé per motivi tutt’altro che rassicuranti: anche il connettore appositamente sviluppato da MSI si è rivelato vulnerabile, lasciando spazio a nuove segnalazioni di connettori fusi e carbonizzati, con tutte le conseguenze del caso per schede grafiche non proprio economiche.

I problemi con le RTX 5090 persistono

Come già evidenziato a inizio anno, la serie RTX 5090 (e più in generale l’intera gamma RTX 50) soffre ancora di gravi problemi di alimentazione legati alla progettazione dei nuovi connettori; inizialmente le bruciature erano state attribuite all’utilizzo di cavi di terze parti non certificati, o comunque non compatibili al 100%, ma le testimonianze più recenti dimostrano chiaramente che anche i cavi originali e gli adattatori progettati ad hoc dalle aziende partner, come MSI, possono fallire in maniera critica.

Il caso più emblematico è stato segnalato da un utente su Reddit, che ha utilizzato una MSI RTX 5090 Gaming Trio in abbinata con un alimentatore Corsair HX1500i da 1500 W, e l’adattatore giallo a prova di errore fornito direttamente da MSI: un componente progettato per offrire una soluzione teoricamente sicura, pensata proprio per prevenire i problemi di inserimento errato e connettività non ottimale.

Eppure, dopo circa due mesi di utilizzo regolare, il sistema ha improvvisamente mostrato a schermo il messaggio DisplayPort non connesso, mentre il resto del PC risultava ancora acceso e funzionante; dopo una breve analisi è emerso che il connettore dell’alimentazione GPU era completamente carbonizzato, con diversi pin visibilmente anneriti.

Per evitare errori di inserimento MSI aveva sviluppato un sistema visivo apparentemente infallibile, un connettore bicolore con una parte gialla ben visibile se la spina non è inserita fino in fondo; una soluzione semplice ma intelligente, utile per segnalare in modo immediato un possibile collegamento difettoso.

Tuttavia, nel caso riportato, anche questo stratagemma non ha impedito il surriscaldamento e la combustione dei pin, lasciando spazio a dubbi legittimi sull’efficacia reale del design. È bene precisare che l’utente non ha confermato esplicitamente se il connettore fosse inserito correttamente o meno, ma è proprio questo il punto, se un connettore appositamente realizzato non riesce a evitare il danneggiamento, allora forse il problema è più profondo.

A questo punto la causa del problema sembrerebbe essere strutturale, con le serie RTX 40 e RTX 50, NVIDIA ha cambiato l’architettura dei circuiti di alimentazione, rimuovendo i tre resistori shunt presenti nella serie RTX 30; questi componenti consentivano di monitorare e bilanciare l’assorbimento di corrente tra diversi gruppi di pin, mentre ora tutti i pin sono alimentati da un’unica fonte centralizzata che rende impossibile per la GPU rilevare sbilanciamenti o malfunzionamenti su uno o più contatti.

Il risultato? In casi estremi fino a 500 W di potenza (oltre 41 ampere) possono transitare su un singolo pin, che in realtà è progettato per un massimo di 9,5 ampere; un carico eccessivo che evidentemente porta al surriscaldamento, alla fusione del connettore e, potenzialmente, alla distruzione dell’intera scheda.

Alcuni utenti più esperti hanno iniziato ad adottare soluzioni fai da te, come l’integrazione di fusibili personalizzati negli adattatori, proprio per limitare i danni in caso di anomalie; altri invece si stanno orientando verso alternative più sicure dal punto di vista hardware come le schede grafiche Asus Astral, in grado di effettuare misurazioni per singolo pin e identificare con precisione eventuali problemi elettrici prima che diventino critici.

La RTX 5090 continua dunque a mostrare fragilità strutturali che non possono essere ignorate, il caso del connettore MSI dimostra che, anche con buone intenzioni progettuali, le soluzioni attuali non sono ancora all’altezza delle esigenze di affidabilità richieste dagli utenti.