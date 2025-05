ASUS ha dato il via alla promozione DOOM: THE DARK AGES, ovvero la possibilità di ricevere gratis un codice del gioco da riscattare se si acquista uno dei prodotti eleggibili per questa campagna. Nata ovviamente sulla scia dell’enorme entusiasmo suscitato dal titolo di Bethesda, la promozione nata dalla collaborazione con la software house che produce DOOM in realtà è iniziata lo scorso 8 di maggio, tuttavia solo dal 22 di maggio sarà possibile aderire alla campagna acquistando una scheda grafica a marchio ASUS o ROG.

Ora vedremo tutto nel dettaglio per tempistiche e modalità, mentre la partnership con Bethesda non si ferma qui e vede i due colossi collaborare per il tanto atteso ROG Astral GeForce RTX 5080 DOOM EDITION Bundle, ovvero un modello custom della GeForce RTX 5080 che riprende il tema del gioco, con tanto di accessori, copia di DOOM: THE DARK AGES, maglietta a tema e molto altro.

Tutte le modalità della promozione DOOM: THE DARK AGES e i prodotti ASUS eleggibili

La promozione messa in campo da ASUS non è molto diversa da quelle a cui l’azienda ci ha abituato negli anni scorsi. In questo caso sarà possibile riscattare una copia di DOOM: THE DARK AGES acquistando prodotti ASUS e ROG eleggibili, o meglio, precisi modelli scelti tra l’immenso catalogo del produttore.

Gli utenti potranno riscattare la copia di DOOM: THE DARK AGES acquistando diverse tipologie di prodotti ASUS o ROG, dalle schede madri, passando ai case, monitor, alimentatori, dissipatori, router, Mini PC e, a partire da giovedì 22 maggio, anche schede grafiche. I modelli sono davvero tanti, vi consigliamo di visitare la pagina dedicata ASUS per i dettagli delle varie categorie, mentre ricordiamo che la promozione terminerà il prossimo 30 giugno.

Ricapitolando, acquistando un prodotto tra quelli eleggibili, l’utente potrà riscattare il codice entro il 14 di luglio 2025; piccola nota, se avete acquistato una scheda grafica tra quelle selezionate tra l’8 e il 21 maggio, potete invece consultare la pagina dedicata NVIDIA per questa promozione (a questo link).

Per essere più precisi:

Periodo promozionale: dall’8 maggio al 30 giugno / schede video dal 22 maggio al 30 giugno

Periodo di riscatto: dall’8 maggio al 14 luglio / schede video dal 22 maggio al 14 luglio

Schede ASUS acquistate tra l’8 e il 21 maggio possono aderire dal sito NVIDIA

ASUS ROG Astral RTX 5080 DOOM EDITION Bundle è disponibile, ma in edizione limitata

La collaborazione tra ASUS e Bethesda non si è fermata alla promozione che permette di riscattare gratis DOOM: THE DARK AGES, sfociando alla fine in una scheda grafica custom a dir poco allettante per gli amanti del genere, ovvero la ROG Astral RTX 5080 DOOM EDITION Bundle. Ne avevamo già parlato in occasione dei festeggiamenti per i 30 anni di ASUS nel mercato schede grafiche, ma teniamo a sottolineare che il bundle ROG Astral RTX 5080 DOOM EDITION è ancora attivo e tra l’altro ci sono solo 666 unità disponibili a livello globale. ROG Astral GeForce RTX 5080 OC DOOM Edition, è una versione ad-hoc della più nota ASUS ROG Astral GeForce RTX 5080 OC che avevamo provato, completamente rivisitata a livello estetico per riprendere temi e colori inerenti alla saga di DOOM.

Caratterizzata da un’accattivante combinazione di colori verde e oro, l’artwork del DOOM Slayer sul backplate e le ventole verdi con richiami alla iconica Shield Saw, la ROG Astral GeForce RTX 5080 DOOM Edition rende chiaramente omaggio all’ultimo capitolo di DOOM. Tutti i dettagli sono curati nel minimo dettaglio, compresi la staffa di montaggio posteriore e il dissipatore di calore, per l’occasione rivestiti in colorazione oro per accentuare ulteriormente il tema del gioco.

La ROG Astral GeForce RTX 5080 OC DOOM Edition non è solo bella ma potente, può contare su una GPU NVIDIA Blackwell da 10.752 Cuda Core abbinata a 16 GB di memoria GDDR7 spinta a 30 Gbps. Il resto delle caratteristiche rispetto alla RTX 5080 rimane immutato, compresa l’interfaccia memoria (256 bit); la frequenza Boost della GPU arriva a 2.790 MHz mentre la potenza di calcolo AI sfiora i 1.900 TOPs. Al pari del modello ROG Astral standard, anche questa versione è curata in modo maniacale nel sistema di dissipazione; a bordo la troviamo infatti un design brevettato per la camera di vapore, un pad termico a cambiamento di fase, dissipatore ad alta densità e quattro ventole Axial-tech che permettono di tenere sempre fresche GPU e memorie.

Specifiche tecniche ASUS ROG Astral GeForce RTX 5080 DOOM Edition

GPU GB203-400

Streaming Multiprocessor 84

Cuda Core 10.752

Tensor Core 336

TMU 336

RT Core 84

Frequenza GPU 2.790 MHz in OC Mode (Founders Edition 2.617 MHz)

Memoria 16 GB GDDR7

Velocità memoria 30 Gbps

Interfaccia memoria 256 bit

Larghezza di banda memoria 960 GB/s

Alimentazione 1x PCI-E 16pin

ASUS Aura Sync

TBP 360 watt

Interfaccia PCI-E 5.0

Output video 3x Display Port 2.1b, 1x HDMI 2.1a

Disponibilità e prezzo del bundle ROG Astral GeForce RTX 5080 DOOM Edition

Il bundle ROG Astral GeForce RTX 5080 DOOM Edition è venduto esclusivamente sul Bethesda Gear Store con in bundle una T-shirt esclusiva, un tappetino per il mouse, la replica dell’iconica keycard gialla, una skin di gioco esclusiva ROG DOOM Slayer Legionary e, opzionalmente, la Premium Edition del gioco. Il prezzo è di 1.999 dollari, cifra tutto sommato non particolarmente esagerato se guardiamo a quanto costano i modelli custom più spinti della NVIDIA GeForce RTX 5080.