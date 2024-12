Sony ha lanciato la console PS5 Pro a settembre con GPU aggiornata, Ray Tracing avanzato e l’upscaling AI basato sull’apprendimento automatico PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR).

Queste e altre innovazioni, come l’SSD, il Wi-Fi 7 e le nuove tecnologie che circondano il gameplay, hanno inciso sul prezzo finale della PS5 Pro e in molti si chiedono se valga la pena acquistarla ora.

Per aiutare i giocatori a decidersi sul da farsi, è stato condiviso online un nuovo video comparativo tra PS5 e PS5 Pro che comprende oltre 20 giochi.

A confronto vari giochi in esecuzione su PS5 e PS5 Pro

Il video della durata di oltre un’ora e mezza condiviso da ElAnalistaDeBits mette a confronto diversi giochi, ottimizzati e non tramite patch, in esecuzione sui modelli base e Pro, tra i quali Marvel’s Spider-Man 2, God of War Ragnarok, The Last of Us Part 1 e 2, Dragon’s Dogma 2, Final Fantasy VII Rebirth.

Il video evidenzia i miglioramenti apportati da PS5 Pro in termini di qualità dell’immagine e di fluidità nella stragrande maggioranza dei titoli e comprensibilmente le differenze maggiori sono apprezzabili nei giochi ottimizzati per il nuovo sistema.

Al momento la funzionalità PSSR non offre un grande miglioramento della qualità dell’immagine in alcuni titoli, soprattutto se hanno una bassa risoluzione nativa, come Alan Wake 2.

Tuttavia gli sviluppatori potrebbero non aver sfruttato a dovere l’upscaler o aver utilizzato versioni precedenti dello strumento, quindi la situazione col tempo potrebbe migliorare.

Pertanto sarebbe saggio aspettare di vedere come si evolve la situazione, ma se siete intenzionati a dare fiducia alla nuova console di Sony, nessuno vi impedisce di acquistarla su Amazon a un prezzo scontato.