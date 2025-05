Era il 2022 quando Sony decise di fare un passo importante verso la fidelizzazione dei propri utenti, lanciando un programma pensato per premiare i fan più appassionati dell’universo PlayStation; a distanza di tre anni, il programma PlayStation Stars si avvia ufficialmente verso il tramonto. Tuttavia, potrebbe non trattarsi di un addio definitivo, piuttosto di una pausa di riflessione in attesa di una futura evoluzione.

Con un annuncio ufficiale a firma di Grace Chen, Vicepresidente del reparto Loyalty & Merchandise di Sony Interactive Entertainment, la casa giapponese ha confermato che l’attuale versione di PlayStation Stars terminerà nei prossimi mesi, pur lasciando la porta aperta a un suo possibile rilascio futuro in forma rinnovata.

PlayStation Stars chiude, cosa cambia per gli utenti

A partire dalla giornata di ieri 21 maggio 2025 il programma non accetta più nuove iscrizioni, chi è già membro potrà continuare a partecipare e ad accumulare punti, premi ed elementi collezionabili digitali fino al 23 luglio prossimo venturo; dopo tale data, non saranno più attive nuove campagne, né verranno aggiunti ulteriori premi.

L’azienda sottolinea come i punti già ottenuti resteranno riscattabili fino al 2 novembre 2026, termine ufficiale della versione attuale del programma.

Chi dovesse decidere volontariamente di annullare l’iscrizione a PlayStation Stars, perderà tutti i punti accumulati e non potrà più aderire nuovamente all’attuale versione del programma; una clausola piuttosto rigida, che merita attenzione da parte dei giocatori meno informati o distratti.

Sony specifica infine che gli elementi collezionabili digitali ottenuti resteranno comunque accessibili, anche in seguito all’uscita di scena del programma, un piccolo ma significativo gesto nei confronti di chi ha investito tempo nelle missioni settimanali e nelle sfide a tempo.

La decisione di Sony di chiudere PlayStation Stars arriva dopo una lunga fase di valutazione interna, basata sull’analisi delle abitudini degli utenti e delle dinamiche del settore; in questi tre anni la società ha potuto studiare quali attività sono risultate più coinvolgenti, quali premi più apprezzati e, soprattutto, come si è evoluto il modo in cui i giocatori si relazionano ai programmi fedeltà.

Cosa possono aspettarsi quindi gli utenti per il futuro? Sony non si sbilancia su dettagli specifici, ma parla esplicitamente di “nuovi modi per rinnovare l’impegno con il programma fedeltà“, suggerendo che una versione 2.0 di PlayStation Stars potrebbe già essere in fase di progettazione.

Non è escluso che, seguendo le tendenze del settore, la futura incarnazione del programma possa integrare meccaniche più social, interazioni in tempo reale, ricompense basate su eventi speciali o nuove forme di personalizzazione legate ai collezionabili digitali.

Chi tra voi fosse iscritto al programma PlayStation Stars farebbe meglio a pianificare bene il riscatto dei punti e tenere d’occhio i prossimi annunci ufficiali dell’azienda, visto che il futuro del programma fedeltà PlayStation potrebbe riservare più di qualche sorpresa.