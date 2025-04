Le console handheld sono diventate senz’ombra di dubbio un punto di riferimento nel settore del gaming negli ultimi anni, consentendo di giocare senza particolari compromessi anche in mobilità. Tra le ultime in arrivo troviamo Nintendo Switch 2, la cui uscita è prevista per il prossimo 5 giugno sui mercati di tutto il mondo. Nel frattempo, un nuovo rumor sostiene che la versione portatile di PlayStation 6, ormai ampiamente discussa da diversi giorni, potrebbe supportare tutto il catalogo di titoli PlayStation 5 già dal suo lancio: scopriamo insieme tutti i dettagli di questa indiscrezione.

PlayStation 6 portatile: tutti i giochi PS5 al lancio?

Secondo quanto riportato dall’utente KeplerL2 all’interno di alcuni forum di NeoGAF, la versione portatile di PlayStation 6 potrebbe far girare l’intero catalogo di PlayStation 5 fin dal suo lancio, in maniera nativa e senza l’utilizzo di patch aggiuntive. Tutto ciò sarà possibile fondamentalmente grazie alla compatibilità binaria degli shader, che permetterebbe dunque di eseguire i titoli PlayStation 5 in versione negativa.

In base alle più recenti indiscrezioni, la nuova console portatile di Sony, forte di un processore a 3 nanometri, potrebbe avere prestazioni a cavallo tra Xbox Series S e PlayStation 5, permettendo in questo modo di far girare i titoli di quest’ultima a patto di scendere ad alcuni compromessi dal punto di vista tecnico. Al momento non conosciamo ancora un preciso periodo d’uscita per la versione portatile di PlayStation 6, che uscirà molto probabilmente non prima del 2027, assieme alla classica versione casalinga che potrebbe debuttare qualche mese prima.

Chiaramente è bene ribadire, come sempre, che si tratta al momento di pure e semplici indiscrezioni, le quali dovranno conoscere una conferma (o eventuale smentita) da parte di Sony, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso dei prossimi mesi o anni.