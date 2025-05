Questo mese di maggio è probabilmente uno dei momenti migliori per chi è in cerca di una nuova scheda grafica, non solo per giocare o assemblare una build da gaming, ma anche se puntate a una soluzione che vi permetta anche di lavorare senza spendere troppo, sfruttando però tutti i vantaggi offerte dalle GPU più recenti.

Il lancio delle nuove NVIDIA GeForce RTX 5060 e AMD Radeon RX 9060 XT non fa altro che ampliare le opzioni di scelta, soprattutto nella fascia entry-level. Inoltre bisogna sottolineare che la disponibilità generale sembra migliorata e abbiamo assistito a un taglio di prezzi su alcuni modelli di fascia alta (vedi GeForce RTX 5070 Ti ad esempio), con imminenti e ulteriori sconti in fascia bassa legati come detto agli ultimi annunci AMD e NVIDIA.

Se anche voi quindi siete in cerca di una nuova scheda grafica siete nel posto giusto. In questo articolo vi proponiamo le migliori opzioni disponibili attualmente su Amazon, spaziando dalla fascia bassa a quella enthusiast.

Le migliori schede video da acquistare su Amazon oggi

Quella che trovate a seguire è una selezione personale dei migliori modelli di schede grafiche disponibili attualmente su Amazon a prezzi convenienti o, come preferiamo dire di solito, “giusti”; non abbiamo considerato solo le offerte (che però hanno la precedenza), ma anche modelli al minimo sulla piattaforma che riteniamo particolarmente validi.

Schede video fascia bassa

Schede video fascia media

Schede video fascia medio-alta