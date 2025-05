Una delle novità più attese dagli utenti della piattaforma di streaming audio tra le più famose è finalmente realtà: Spotify per iPhone ora consente di acquistare audiolibri direttamente dall’app, con un’interfaccia rinnovata e un pulsante “Acquista” ben visibile accanto al prezzo.

La modifica, ufficializzata nella giornata di ieri, arriva a seguito di un cambiamento normativo di grande rilevanza e segna una svolta significativa per la fruizione di contenuti su dispositivi iOS.

Ora si possono acquistare audiolibri direttamente dall’app Spotify su iOS negli USA

Alcuni di voi potrebbero ricordare come Spotify avesse rimosso la possibilità di acquistare audiolibri direttamente dall’app iOS nel 2022, a causa delle restrizioni troppo stringenti di Apple, accusata apertamente di ostacolare la concorrenza. Le linee guida dell’App Store infatti, impedivano agli sviluppatori di indicare modalità alternative di acquisto esterne alla piattaforma di Cupertino, imponendo di fatto un monopolio sulla distribuzione e una commissione su ogni transazione.

Il cambiamento di cui parliamo oggi è una diretta conseguenza della recente sentenza che ha visto contrapporsi Epic Games e Apple, in cui il giudice ha stabilito che il colosso di Cupertino non può vietare agli sviluppatori di reindirizzare gli utenti verso metodi di pagamento esterni e, ancora più importante, non può riscuotere commissioni su queste transazioni; un verdetto destinato a cambiare profondamente il modo in cui vengono distribuiti contenuti digitali sull’ecosistema iOS.

Con l’ultimo aggiornamento rilasciato negli Stati Uniti, gli utenti potranno vedere il prezzo di ogni audiolibro all’interno dell’app e acquistarlo direttamente con un semplice tap sul pulsante dedicato; gli abbonati a Spotify Premium inoltre, potranno anche acquistare ore di ascolto aggiuntive, ampliando ulteriormente la flessibilità del servizio.

Spotify ha dichiarato che questo aggiornamento “riduce le barriere che impediscono a un maggior numero di utenti di abbracciare il loro primo, o decimo, audiolibro“, aprendo al contempo nuove opportunità per editori e autori, che potranno raggiungere un pubblico più vasto senza passare attraverso il filtro dell’App Store.

Questa apertura non riguarda solo Spotify, anche altre app iOS come Kindle, Patreon e l’emulatore Delta hanno iniziato a beneficiare della maggiore libertà concessa dalla sentenza; tuttavia, Epic Games è ancora impegnata in una lunga battaglia per riportare Fortnite sull’App Store, a dimostrazione che il percorso verso un’ecosistema mobile più aperto è tutt’altro che concluso.

La mossa di Spotify rappresenta un segnale forte e chiaro, le regole del gioco stanno cambiando e i giganti del settore tecnologico stanno trovando nuovi spazi di manovra per offrire ai propri utenti un’esperienza meno frammentata e più diretta.