C’è un nuovo modo per scoprire i concerti nei paraggi, vicini a una determinata zona o proprio a dove ci si trova (in teoria). Si tratta di “Concerti vicino a te” di Spotify, una nuova playlist che il servizio musicale ha lanciato oggi e che raggruppa le canzoni degli artisti in tour vicino al luogo impostato dall’utente come preferito. Non è necessariamente vincolata alla propria posizione attuale, né richiede di attivare i servizi di geolocalizzazione dello smartphone ma per ora, non sembra funzionare benissimo (da cui la formula dubitativa iniziale).

Come funziona la playlist “Concerti vicino a te” di Spotify

La playlist “Concerti vicino a te” è basata sulla musica ascoltata dall’utente su Spotify e viene aggiornata ogni mercoledì con 30 canzoni famose degli artisti che si esibiranno prossimamente vicino al luogo impostato, con tanto di informazioni sul concerto (data, ora e luogo) e link per comprare i biglietti. Prossimamente significa anche mesi dopo, almeno nello stato attuale delle cose: per esempio, ci indica il concerto dei Modà in programma a Roma il 5 novembre, perfino quello di Fabio Concato del 26 dicembre, sempre a Roma.

Questa nuova playlist si può trovare digitando “eventi” nella barra di ricerca dell’app Spotify selezionando dai risultati “Eventi dal vivo“, al che dovrebbe comparire subito la playlist in questione “Concerti dal vivo”. Nel caso in cui non doveste trovarla potete provare a gestire i filtri posti in alto, che oltre al luogo consentono di scremare i risultati per date e generi. Impostando tali filtri, nella pagina “Eventi dal vivo” vengono mostrati i vari eventi nei paraggi della zona impostata ma scompare la playlist “Concerti vicino a te” che non risulta pertanto personalizzabile e comprensiva anche di concerti molto lontani nel tempo, come anticipato. Inoltre, cambiando il luogo l’elenco delle canzoni della playlist rimane lo stesso impostato inizialmente.

È probabile si tratti in entrambi i casi di bug di gioventù perché rendono di fatto inutile la playlist stessa, che avrebbe potuto essere una raccolta di canzoni specifica, personalizzabile e quindi valida per lo scopo che si pone Spotify, ovvero renderla uno strumento di promozione per gli artisti e un mezzo per gli utenti con cui scoprire nuovi concerti nei paraggi, magari vicini anche nel tempo.

“Non c’è niente di peggio che rendersi conto che il proprio artista preferito ha suonato nella propria città la settimana scorsa. Concerti vicino a te risolve questo problema. Questa nuova playlist non solo rende più facile per i fan trovare gli spettacoli nelle vicinanze, ma offre agli artisti un nuovo potente modo di vendere più biglietti e riempire i locali con il pubblico che ama di più la loro musica” ha commentato il vicepresidente di Spotify Charlie Hellman.