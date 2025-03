Nuovo duro colpo per gli utilizzatori della versione moddata di Spotify, che consentiva di usufruire senza sborsare un centesimo di alcune delle funzionalità normalmente a pagamento. Lo scorso novembre l’app “craccata” era stata bloccata a diversi utenti, ma a quanto pare alcune versioni hanno continuato a funzionare. Questo fino ad ora, perché stanno arrivando in queste ore sempre più segnalazioni da parte di utenti “furbetti”, che sostengono di non riuscire più a utilizzare il servizio.

L’app craccata di Spotify non funziona più: arrivato il blocco definitivo?

La versione modificata dell’app Spotify, studiata per consentire agli utenti di avere accesso in modo gratuito a funzionalità che, altrimenti, sarebbero state a pagamento, è stata a quanto pare bloccata a molti utilizzatori. Attraverso alcune modifiche legate alle API, Spotify è riuscita a dare un bel colpo alla pirateria già lo scorso novembre, ma a quanto pare in questi giorni ha deciso di spingere ancora di più sull’acceleratore (o meglio, sul freno).

Si stanno infatti moltiplicando le segnalazioni di utenti che non riescono più a utilizzare le versioni craccate di Spotify: tra disconnessioni, playlist vuote e app inutilizzabili, sembra proprio che questa volta sia arrivata la fine per queste versioni modificate (almeno per il momento). Del resto l’uso dell’app moddata va contro i termini di servizio e rientra a tutti gli effetti nella sfera della pirateria. In più, non è da escludere che questi APK nascondano codice malevolo, che potrebbe mettere a rischio i dati degli utenti.

Vi ricordiamo che Spotify mette a disposizione un mese di utilizzo gratuito della versione Premium per chi vuole provare il servizio (o più, in base alle promozioni). L’abbonamento Premium viene proposto in quattro tipologie: Individual (10,99 euro al mese), Student (5,99 euro al mese), Duo (14,99 euro al mese) e Family (17,99 euro al mese, con un massimo di 6 account).