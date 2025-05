La saga tra Epic Games e Apple si arricchisce di un nuovo capitolo che, almeno sulla carta, potrebbe spianare la strada al ritorno di Fortnite sull’App Store statunitense; dopo mesi di tensioni, appelli, sentenze e polemiche pubbliche, la Corte Distrettuale degli Stati Uniti si prepara a discutere un’udienza cruciale fissata per il 27 maggio 2025, nella quale Apple (se non avrà risolto autonomamente la questione) sarà chiamata a rispondere in merito al suo rifiuto di adempiere a un’ingiunzione del tribunale.

Stando a quanto riportato, Epic Games ha formalmente accusato Apple di violare l’ingiunzione del tribunale che imponeva la riammissione di Fortnite sull’App Store statunitense, dopo che il colosso di Cupertino aveva respinto la richiesta e ignorato le sollecitazioni del team legale di Epic Games.

La risposta della Corte non si è fatta attendere:

La Corte ha ricevuto l’istanza di Epic Games, Inc. per l’esecuzione dell’ingiunzione. La Corte emette pertanto la presente ordinanza per spiegare perché l’istanza non debba essere accolta. La discussione si terrà secondo il calendario indicato di seguito e includerà l’autorità legale in base alla quale Apple sostiene di poter ignorare l’ordinanza di questa Corte, non avendo ricevuto una sospensione dalla Corte d’Appello del Nono Circuito, sebbene la sua richiesta sia stata presentata dodici giorni fa, il 7 maggio 2025.

Ovviamente, Apple è pienamente in grado di risolvere la questione senza ulteriori briefing o udienza. Tuttavia, qualora le parti non presentino una notifica congiunta attestante la risoluzione della questione e sia necessario l’intervento di questa Corte, il funzionario Apple personalmente responsabile di garantire l’adempimento delle disposizioni dovrà comparire personalmente all’udienza, fissata per martedì 27 maggio 2025 alle ore 9:00 presso la Corte Distrettuale degli Stati Uniti, Distretto Settentrionale della California, Oakland, California, Aula Uno.