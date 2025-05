La lunga e travagliata saga tra Apple ed Epic Games è tutt’altro che conclusa, dopo un breve spiraglio di speranza per il ritorno di Fortnite sull’App Store la situazione sembra essersi nuovamente arenata; questa volta il motivo è tanto paradossale quanto emblematico del clima che ancora oggi circonda le due azienda: Apple non ha né accettato né rifiutato la nuova proposta inviata da Epic per la revisione dell’app.

A comunicarlo è Tim Sweeny, CEO di Epic Games che nelle ultime ore è tornato a farsi sentire sul web evidenziando l’assordante silenzio di Apple, e sollevando non pochi dubbi sulle tempistiche, sulle intenzioni e sull’effettiva volontà di Cupertino di permettere a Fortnite di tornare davvero sugli iPhone e sugli iPad di milioni di giocatori statunitensi.

La saga tra Epic Games e Apple continua, niente Fortnite sull’App Store all’orizzonte

Tanto per fare un po’ di chiarezza facciamo un passo indietro, il 9 maggio Epic Games aveva inoltrato una richiesta formale ad Apple per la revisione di Fortnite, nel tentativo di rispettare i tempi di pubblicazione del prossimo grande aggiornamento previsto, teoricamente, per la giornata odierna.

In base alle linee guida ufficiali dell’App Store, il 90% delle app viene esaminato entro 24 ore, ma in questo caso sono passati giorni senza risposta; di fronte a questo scenario, Epic ha deciso di ritirare la prima richiesta e di inviarne una nuova, sperando forse in un’accelerazione che, ad oggi, non si è ancora verificata.

La stranezza è palese, questo vuoto decisionale è tutt’altro che usuale e si presta facilmente a interpretazioni come una forma di stallo unilaterale da parte di Apple, forse non intenzionata a prendere una posizione netta e immediata.

È importante ricordare che la sentenza del 2021 obbligava Apple ad allentare alcune restrizioni dell’App Store, ma non imponeva il reintegro di Fortnite, ritenendo legittimo il ban in quanto Epic aveva violato volontariamente le regole dell’ecosistema Apple.

Da quel momento in poi, Epic ha fatto di tutto per riallacciare i rapporti, ma Cupertino non ha mai chiarito esplicitamente se intende consentire il ritorno del popolare videogioco, e l’attuale fase di silenzio pare confermare la volontà di non esporsi troppo.

A complicare ulteriormente il quadro, Sweeny ha segnalato nelle scorse ore la presenza di una copia non ufficiale di Fortnite sull’App Store, prontamente rimossa da Apple, seguita da una seconda app simile scoperta poco dopo; l’intervento tempestivo dimostra che l’azienda di Cupertino sta monitorando al situazione, ma ciò non cambia la sostanza, l’unico Fortnite che milioni di utenti vogliono scaricare è ancora assente.

Con l’aggiornamento previsto per oggi e nessuna risposta da parte di Apple, la frustrazione di Epic Games è comprensibile, così come quella dei fan che continuano a chiedere (anche pubblicamente sui social menzionando direttamente Tim Cook) il ritorno del loro titolo preferito.

Sweeny non ha ancora svelato quale sarà la prossima mossa di Epic, ma il tono dei suoi messaggi suggerisce che la pazienza potrebbe essere agli sgoccioli; se Apple continuerà a non pronunciarsi l’attesissimo aggiornamento di Fortnite potrebbe slittare, o peggio, non arrivare mai su iOS, alimentando ulteriori polemiche e forse nuovi sviluppi legali.

La sensazione è che nonostante gli obblighi legali e i tentativi di conciliazione il muro tra Apple ed Epic Games sia ancora ben saldo, Fortnite, simbolo della battaglia contro le regole dell’App Store, resta sospeso in un limbo in cui le risposte non arrivano; gli utenti iOS statunitensi dovranno quindi pazientare ancora, sperando che lo stallo si sblocchi prima dell’arrivo del prossimo update.