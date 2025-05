La saga tra Apple ed Epic Games continua e in queste ore si è arricchita di un nuovo capitolo, che altro non fa che confermare che i rapporti tra le due aziende restano tesissimi.

Con un post su X ieri il team di Epic Games ha reso noto che il colosso di Cupertino ha bloccato la richiesta di pubblicazione di Fortnite sul suo store e, pertanto, non è possibile rilasciare tale popolare gioco sull’App Store statunitense né sull’Epic Games Store per iOS nell’Unione Europea.

Proprio per tale motivo, Fortnite su iOS sarà offline in tutto il mondo fino a quando Apple non sbloccherà la situazione.

Il futuro di Fortnite continua ad essere incerto

A distanza di poche ore dalla dura presa di posizione di Epic Games è arrivata la risposta ufficiale di Apple: stando a quanto è stato riportato da Bloomberg, il colosso di Cupertino sostiene di non avere preso alcuna iniziativa volta a rimuovere la versione live di Fortnite dai mercati di distribuzione alternativi.

Inoltre, Apple chiede che la divisione europea di Epic Games ripresenti l’ultimo aggiornamento del gioco per la pubblicazione senza includere la versione statunitense dell’App Store, in modo da non avere ripercussioni su Fortnite in altre aree geografiche.

In sostanza, la posizione di Apple lascia intuire che il colosso di Cupertino non voglia che Fortnite possa essere rilasciato negli Stati Uniti mentre meno problemi ci dovrebbero essere per quanto riguarda i Paesi europei.

E così la lunga controversia tra queste due aziende sembra destinata a continuare ancora a lungo ed è probabile che già nel giro di qualche giorno ci sia un nuovo capitolo ad arricchire la saga. Basta avere un po’ di pazienza.