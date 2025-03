Roborock, azienda leader a livello mondiale nella robotica domestica, è stata tra i grandi protagonisti al CES 2025 di Las Vegas dove, con il motto Rock a New Era, ha svelato la nuova gamma Saros di robot aspirapolvere, composta dai tre modelli Roborock Saros Z70, Saros 10 e Saros 10R.

Il primo dei tre modelli, dotato di una caratteristica unica, è già disponibile al pre-ordine negli Stati Uniti e arriverà presto in Italia: andiamo a scoprire le sue potenzialità e il prezzo di listino scelto dall’azienda per il mercato statunitense.

Roborock Saros Z70: il primo con braccio robotico

Come anticipato in apertura, Roborock Saros Z70 è stato annunciato da Roborock lo scorso gennaio al CES di Las Vegas come capostipite della neonata gamma Saros nonché come primo robot aspirapolvere “di serie” dotato di un braccio robotico.

Questo braccio robotico, chiamato OmniGrip e equipaggiato con sensori di precisione, una telecamera e una luce LED, è pieghevole (si “nasconde” all’interno del corpo del robot) e si preoccupa di raccogliere piccoli oggetti che altrimenti sarebbero d’intralcio durante la pulizia.

C’è tanto altro oltre al braccio robotico pieghevole

Oltre al braccio robotico pieghevole, Roborock Saros Z70 ha tanti altri assi nella manica, a partire da una potenza di aspirazione pari a 22.000 Pa, una spazzola principale con sistema anti-groviglio (tecnologia FreeFlow), una spazzola laterale FlexiArm che può essere sollevata o estesa per pulire gli angoli e un sistema con moci “contro-rotanti” (che possono essere sollevati di 22 mm per garantire una migliore asciugatura e non rischiare di trascinare lo sporco).

Roborock Saros Z70 è alto appena 7,98 cm ed è quindi capace di infilarsi senza problemi sotto qualsiasi mobile, letto o divano; grazie alla tecnologia AdaptLift, il robot può regolare l’altezza da terra per non avere difficoltà nemmeno sui tappeti più folti.

Altro punto di forza di questo robot è il nuovo sistema di navigazione StarSight Autonomous System 2.0 che combina sensori 3D (tipo ToF), telecamere RGB e algoritmi di intelligenza artificiale (machine learning) per identificare ed evitare gli ostacoli (oltre 100 tipologie quelli classificati nel database) e rendere più fluida tutta la procedura di pulizia e di mappatura della casa.

A tal proposito, il robot è in grado di creare una mappa tridimensionale dell’intera abitazione in cui dovrà muoversi, sfruttando la tecnologia VertiBeam Lateral Obstacle Avoidance.

La stazione base di Roborock Saros Z70 è assolutamente all’altezza delle capacità di questo robot aspirapolvere: essa si chiama Multifunctional Dock 4.0 ed è in grado di ricaricare il robot in due ore e mezza, lavare i moci (con acqua riscaldata a 80°C) e rimuoverli quando non sono necessari.

C’è poi tanta intelligenza artificiale: SmartPlan 2.0 è una funzionalità pensata per regolare i parametri di funzionamento del robot aspirapolvere in base all’ambiente in cui viene utilizzato; Video Call & Cruise permette di seguire da remoto le operazioni compiute dal robot.

In futuro, tramite un aggiornamento OTA, Roborock Saros Z70 diventerà ancora di più a prova di smart home: l’azienda lavora per implementare il supporto alla versione 1.4 di Matter, il più recente protocollo per gli ecosistemi domestici della smart home.

Roborock Saros Z70 per ora sbarca negli USA: ecco il prezzo

A poco più di due mesi dal CES 2025 di Las Vegas dello scorso gennaio, Roborock Saros Z70 diventa disponibile al pre-ordine sul mercato statunitense.

Il prezzo di listino scelto da Roborock è pari a 1.899 dollari, cifra che lo rende uno dei robot aspirapolvere più costosi al mondo. Per rendere meno amaro da buttar giù il boccone, l’azienda propone negli Stati Uniti una promo interessante che permette di ottenere gratuitamente un secondo aspirapolvere in bundle con il costosissimo ultimo arrivato.

Roborock Saros Z70 arriverà anche in Italia nei prossimi mesi: restate sintonizzati sulle nostre pagine, pubblicheremo sicuramente un contenuto dedicato quando ciò avverrà.

In conclusione, sottolineiamo un dato interessante: Roborock ha spodestato iRobot come marchio di robot aspirapolvere numero uno al mondo, sia in termini di volume di vendite che di fatturato (parola della società di analisi IDC).