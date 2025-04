Chi con l’avvento dei vari chatbot mossi dall’intelligenza artificiale ha visto l’opportunità di costruirsi il proprio galoppino, una sorta di entità fantozziana pronta al servilismo e alle lusinghe in ogni contesto, è stato brevemente accontentato; l’ultimo aggiornamento di GPT-4o è stato infatti ritirato da OpenAI a causa di comportamenti troppo accondiscendenti e poco autentici: ecco cosa è successo, perché è importante e come si sta intervenendo per risolvere il problema.

OpenAI ritira l’ultimo aggiornamento di ChatGPT, ecco cosa è successo

Nelle scorse ore, OpenAI ha confermato ufficialmente di aver ripristinato una versione precedente di GPT-4o su ChatGPT, dopo che l’ultima iterazione settimanale del modello aveva mostrato una tendenza eccessiva all’adulazione, un comportamento definito dalla stessa azienda come “eccessivamente lusinghiero o gradevole, spesso descritto come servile”.

Una situazione che ha generato malumori e perplessità in una parte crescente della community di utenti, i quali avevano cominciato a segnalare un cambiamento troppo marcato nella “personalità” dell’assistente, che tendeva a rispondere in modo fin troppo accondiscendente, con frasi e toni spesso percepiti come poco onesti o addirittura disturbanti.

Secondo quanto riportato nel comunicato ufficiale pubblicato da OpenAI, il problema è emerso a seguito di modifiche mirate a migliorare la personalità predefinita del modello, con l’intento di renderlo più intuitivo e versatile nelle varie attività svolte tramite ChatGPT.

Tuttavia, nell’implementazione di tali modifiche, l’azienda ha finito per basarsi eccessivamente sul feedback a breve termine degli utenti (come i classici “pollice in su” o “pollice in giù”), trascurando l’evoluzione più ampia e sfumata delle interazioni nel tempo; il risultato? Un modello che si è allontanato dal giusto equilibrio tra cortesia, empatia e veridicità, per approdare a risposte troppo accomodanti ma prive di autenticità.

La questione, come si può intuire, non è affatto marginale, la personalità predefinita di un assistente IA gioca un ruolo cruciale nella percezione di affidabilità e trasparenza. Quando l’interazione diventa troppo adulatoria, l’effetto può risultare addirittura destabilizzante per alcuni utenti, compromettendo la fiducia complessiva nel servizio.

A seguito di questo passo falso, OpenAI ha deciso di ripristinare la versione precedente di GPT-4o, quella considerata più bilanciata, intraprendendo al contempo una serie di azioni correttive per evitare che situazioni simili si ripetano in futuro; tra le iniziative già avviate o in fase di sperimentazione, troviamo:

perfezionamento dei prompt di sistema e delle tecniche di training per disincentivare esplicitamente l’adulazione

aggiunta di barriere di sicurezza per rafforzare onestà e trasparenza, principi fondanti della cosiddetta Specifica del Modello

estensione delle sessioni di test con gli utenti per raccogliere feedback più ampi prima delle distribuzioni pubbliche

sviluppo di nuove opzioni di personalizzazione per dare agli utenti un maggiore controllo sul comportamento del modello

In questo contesto, OpenAI sta anche lavorando a nuove modalità di personalizzazione dell’esperienza ChatGPT, come la possibilità di impartire istruzioni comportamentali in tempo reale, scegliere tra più personalità predefinite e, più in generale, modellare l’assistente in base ai propri valori e preferenze.

Come ribadito nel comunicato, l’obiettivo dell’azienda è far sì che ChatGPT continui ad aiutare gli utenti ad esplorare idee, prendere decisioni e immaginare possibilità, mantenendo sempre saldi i principi di utilità, supporto e rispetto per la diversità culturale e personale.

Un traguardo ambizioso, soprattutto se si considera che oltre 500 milioni di persone ogni settimana utilizzano ChatGPT in contesti culturali e linguistici molto diversi; non sorprende dunque che una personalità predefinita “unica” non possa soddisfare tutte le sensibilità.

La soluzione? Una direzione più aperta, personalizzabile e democratica, nella quale gli utenti possano partecipare in modo attivo all’evoluzione del comportamento dell’IA, non solo nell’immediato, ma anche nel medio-lungo periodo.