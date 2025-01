Il team di sviluppatori di Apple sta ancora lavorando alla prossima generazione di CarPlay, essendo in ritardo rispetto a quelli che erano i programmi del colosso di Cupertino, secondo i quali avrebbe dovuto essere rilasciata entro la fine dello scorso anno.

Il 2024 è oramai terminato e Apple CarPlay 2.0 non è ancora arrivato ma pare che i lavori proseguano a ritmo serrato e tra le novità che dovrebbe vantare vi sarebbero anche i widget, una soluzione che siamo abituati ad usare sugli smartphone.

Come potrebbe cambiare l’interfaccia di Apple CarPlay con i widget

A fornirci una sorta di anteprima su come potrebbe essere l’interfaccia della nuova versione di CarPlay è stato il leaker Aaron, che su X ha pubblicato alcune immagini dei widget su cui sta lavorando il colosso di Cupertino.

Le quattro immagini presentano il medesimo design generale, con la sezione centrale dedicata ai widget e alle funzioni principali.

La procedura per l’aggiunta dei widget desiderati ricorda quella che solitamente viene adottata anche negli smartphone, con la possibilità per gli utenti di scegliere tra vari formati quello preferito (negli esempi mostrati vi sono l’orologio, il meteo, l’agenda).

Il terzo degli screenshot condivisi ci mostra un widget diviso a metà (con una mappa e il player musicale) e l’ultimo invece ci mostra l’intera schermata occupata dal widget dedicato alla riproduzione musicale.

Sempre queste immagini ci permettono di osservare altri elementi dell’interfaccia di CarPlay 2.0, come l’orario, la potenza del segnale per l’iPhone connesso, la durata della batteria e l’ora (ciascuno posizionato in un proprio angolo).

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali dal colosso di Cupertino per scoprire quando la nuova versione di Apple CarPlay sarà rilasciata.