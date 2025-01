All’inizio di gennaio ci siamo chiesti che fine avesse fatto la nuova generazione di Apple CarPlay, in quanto il colosso di Cupertino aveva annunciato che “CarPlay 2” sarebbe arrivato nel 2024 e fino a un paio di giorni fa sul sito Web ufficiale si leggeva che i primi modelli di veicoli dotati di tale sistema avrebbero visto la luce proprio lo scorso anno.

Ieri Apple ha finalmente aggiornato la sua pagina Web relativa a CarPlay, ma non ha fornito una finestra di lancio per la nuova generazione della piattaforma.

In pratica Apple ha semplicemente eliminato il riferimento al 2024 come data di debutto di CarPlay 2 sui primi veicoli, ma ha preferito non aggiungere una nuova finestra temporale.

Apple CarPlay 2 è stato messo da parte?

Nonostante l’azienda non abbia pubblicato una data aggiornata, ci sono indicazioni che Apple sta ancora lavorando sul progetto CarPlay 2.

Alcuni riferimenti alla nuova generazione di CarPlay sono stati individuati nella beta di iOS 18.3 rilasciata il mese scorso, inoltre una recente indiscrezione suggerisce che Apple CarPlay 2.0 potrebbe avere i widget come gli smartphone.

Apple ha anche riferito che sta lavorando a stretto contatto con diverse case automobilistiche che implementeranno la nuova esperienza CarPlay.

“Ogni marchio automobilistico condividerà maggiori dettagli man mano che si avvicineranno gli annunci dei propri modelli che supporteranno la prossima generazione di CarPlay”, ha affermato Apple.

Apple ha annunciato per la prima volta la “prossima generazione di CarPlay” nel 2022, ma gli aggiornamenti sono stati sporadici.

Porsche e Aston Martin non hanno fornito alcuna data di lancio nonostante abbiano affermato che le loro auto sarebbero state le prime a ricevere il nuovo CarPlay, mentre alcune case automobilistiche come Ford e Mercedes hanno temporeggiato prima di confermate il supporto. Altre realtà come General Motors e Rivian hanno snobbato completamente CarPlay preferendo un maggiore controllo sui loro veicoli.

A questo punto staremo a vedere se Apple alla fine deciderà di accantonare il progetto, come accaduto per Apple Car.