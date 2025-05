Il team di sviluppo di WhatsApp continua a lavorare per semplificare l’esperienza di utilizzo dell’app, soprattutto per chi si ritrova a gestire numerose conversazioni e gruppi. L’ultima beta per iOS, rilasciata tramite TestFlight e identificata con la versione 25.15.10.73, conferma che gli sviluppatori stanno portando anche sulla piattaforma Apple una interessante funzionalità già avvistata su Android (nella beta 2.25.15.12): stiamo parlando del riassunto automatico dei messaggi.

Su WhatsApp è in arrivo una nuova funzione per i riassunti dei messaggi, ora anche su iOS

Secondo quanto riportato, questa nuova funzione permetterà di generare rapidamente un riepilogo dei messaggi non letti in chat, gruppi e canali, aiutando l’utente finale a recuperare velocemente il contesto senza dover scorrere lunghe conversazioni. Come potete intuire, si tratta di uno strumento particolarmente utile per chi fa parte di gruppi molto attivi o segue canali con aggiornamenti abbastanza frequenti.

La funzionalità di riassunto dei messaggi sfrutterà le capacità dell’intelligenza artificiale proprietaria, Meta AI, e verrà elaborata attraverso l’infrastruttura di Private Processing dell’azienda che garantisce che i contenuti delle conversazioni rimangano completamente privati. All’atto pratico questo significa che né WhatsApp né Meta, né tantomeno terze parti, potranno accedere ai messaggi durante il processo di generazione dei riassunti.

Come potete osservare dall’immagine sottostante, quando la funzione sarà disponibile, noterete un apposito pulsante di riepilogo nell’interfaccia della chat ogni volta che ci saranno nuovi messaggi non letti. Toccando questo pulsante, l’app genererà automaticamente un riassunto conciso di tutti i messaggi recenti, permettendovi di mettervi al passo con quanto avete perso, senza dover necessariamente leggere l’intera conversazione per restare al passo.

Un aspetto importante da sottolineare è che questa funzionalità sarà completamente opzionale. Gli utenti avranno il pieno controllo sulla sua attivazione e potranno decidere se utilizzarla o meno. Tuttavia va notato che il riassunto dei messaggi non sarà disponibile nelle chat in cui è abilitata la Advanced Chat Privacy (qui potete farvi un’idea di cosa si tratta e di come funzionerà all’atto pratico).

Questa limitazione non è dovuta a carenze nella capacità della tecnologia menzionata poc’anzi Private Processing di proteggere la privacy, ma piuttosto rispetta le preferenze degli utenti che scelgono di non attivare funzionalità basate sull’intelligenza artificiale in determinate conversazioni.

Al momento, la funzione è ancora in fase di sviluppo e non è disponibile per i beta tester, nemmeno per coloro che hanno installato l’ultima versione beta. WhatsApp prevede di rilasciarla in un futuro aggiornamento dell’app, ma non è stata comunicata una data precisa per il suo lancio ufficiale.

Prima di poter provare in prima persona questa novità potrebbero quindi passare alcune settimane, se non addirittura mesi, ed è lecito aspettarsi che la novità possa arrivare in contemporanea sia su Android che su iOS. Continueremo a seguire lo sviluppo di questa funzione e vi terremo aggiornati sulle novità che emergeranno nelle prossime beta di WhatsApp.

