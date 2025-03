Dalla Cina arriva la notizia del lancio di un nuovo paio di occhiali intelligenti targati Xiaomi: stiamo parlando di Xiaomi Mijia Smart Audio Glasses 2.

Il colosso della tecnologia ha deciso di puntare su una campagna di crowdfunding sulla piattaforma Youpin per il lancio di questo dispositivo, che dovrebbe andare a competere con gli occhiali frutto della collaborazione tra Ray-Ban e Meta.

Le principali caratteristiche di Xiaomi Mijia Smart Audio Glasses 2

I nuovi occhiali smart di Xiaomi presentano diversi miglioramenti rispetto alla generazione lanciata lo scorso anno, a partire da un design più curato ed elegante, con una montatura più sottile che dovrebbe garantire un’esperienza più piacevole quando vengono indossati (il peso è di appena 27 grammi).

La montatura di Xiaomi Mijia Smart Audio Glasses 2 può contare su una speciale cerniera che è in grado di garantire oltre 15.000 piegature e su un sistema che consente la sostituzione delle lenti con una sola mano ed è resistente alla polvere e all’acqua (con certificazione IP54).

Ed ancora, tra le novità introdotte in questa generazione vi sono un miglioramento delle prestazioni audio (sia in termini di volume che di riduzione del rumore), un sistema di quattro microfoni con algoritmi intelligenti per il miglioramento della qualità delle chiamate, la possibilità di avviare la registrazione di note vocali con un singolo tocco, il supporto per l’assistente vocale.

Per quanto riguarda la batteria, a dire di Xiaomi è in grado di garantire fino a 12 ore di riproduzione musicale, 9 ore di chiamate e 12 giorni di standby, il tutto con il supporto alla tecnologia di ricarica magnetica 2C (consente una carica completa in un’ora).

In Cina il prezzo attuale di Xiaomi Mijia Smart Audio Glasses 2 è di 999 yuan, pari al cambio a circa 130 euro. Restiamo in attesa di informazioni ufficiali dal produttore per quanto riguarda l’eventuale commercializzazione di questi occhiali smart anche in Europa.