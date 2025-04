Meta continua a investire nel settore della realtà aumentata e, dopo il discreto successo ottenuto con i Ray-Ban Meta Smart Glasses, si prepara a introdurre un nuovo modello ancora più avanzato. Il progetto, noto internamente con il nome in codice Hypernova, prevede l’integrazione di uno schermo all’interno degli occhiali, una caratteristica che potrebbe rappresentare un salto qualitativo importante rispetto ai modelli precedenti; tuttavia, il prezzo atteso potrebbe rendere il dispositivo un prodotto di nicchia.

Gli occhiali “Hypernova” di Meta potrebbero arrivare entro fine anno

Secondo quanto condiviso, il display degli Hypernova sarà posizionato nel quadrante inferiore della lente destra e servirà principalmente per eseguire app e visualizzare foto. L’interfaccia grafica sarà simile a quella già vista sui dispositivi Meta Quest, con icone organizzate orizzontalmente e un’interazione che dovrebbe avvenire attraverso gesti manuali o comandi vocali, oltre ai classici controlli touch sulle aste degli occhiali.

Oltre al display integrato, gli occhiali Hypernova dovrebbero includere una fotocamera migliorata rispetto ai modelli attuali, con funzionalità avanzate per la registrazione video e lo streaming in tempo reale; non mancherà inoltre l’integrazione con gli assistenti vocali di Meta, pensati per semplificare l’accesso a notifiche, chiamate e messaggi senza la necessità di estrarre lo smartphone.

Se le indiscrezioni sul prezzo dovessero rivelarsi esatte, gli Hypernova si posizionerebbero in una fascia premium ben più alta rispetto agli attuali Ray-Ban Meta, che partono da circa 300 dollari: pare infatti che il dispositivo possa essere venduto a un prezzo compreso tra 1.300 dollari e 1.400 dollari. Questo potrebbe renderli un prodotto destinato principalmente agli utenti più appassionati di tecnologia e ai professionisti che necessitano di un dispositivo AR sempre a portata di mano.

Meta non ha ancora confermato ufficialmente una data di lancio, ma tutto lascia intendere che gli Hypernova potrebbero arrivare entro la fine del 2025; dovremo dunque attendere ancora un po’ per scoprire se questi occhiali riusciranno a imporsi sul mercato o se, come altri esperimenti simili del passato, rimarranno un prodotto di nicchia.