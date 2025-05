Oltre ai doppiaggi AI di alcuni film e serie TV di Prime Video, Amazon sta continuando ad arricchire i suoi servizi di intrattenimento con l’intelligenza artificiale. Stavolta tocca ad Audible, servizio di Amazon al quale è riservata una nuova iniziativa volta a implementare degli strumenti di produzione, lettura e traduzione AI per audiolibri, anche in lingua italiana.

“Saremo in grado di dare vita a un maggior numero di storie, aiutando gli autori a raggiungere un nuovo pubblico e garantendo agli ascoltatori di tutto il mondo l’accesso a libri straordinari che altrimenti non potrebbero mai raggiungere le loro orecchie” ha commentato Bob Carrigan, l’amministratore delegato di Audible.

A disposizione degli editori degli strumenti AI per produrre gli audiolibri di Audiblea

Amazon mette a disposizione degli editori ben 100 voci generate dall’intelligenza artificiale in inglese, spagnolo, francese e anche italiano, voci caratterizzate da diversi accenti e dialetti che potranno essere via via migliorate con i futuri sviluppi della tecnologia di narrazione AI di Audible.

Questo strumento di lettura artificiale sarà accessibile nei prossimi mesi dai partner interessati, i quali potranno scegliere tra due percorsi di produzione: l’opzione end-to-end che gestisce l’intero processo di produzione degli audiolibri a partire dall’inserimento iniziale del testo fino alla pubblicazione dell’audiolibro stesso; oppure l’opzione self-service che fornisce la tecnologia di base lasciando tuttavia agli editori la gestione del processo di produzione.

Arriverà entro l’anno, perché è attualmente in fase di sviluppo, anche uno strumento di traduzione basato sull’intelligenza artificiale, una soluzione che permetterà agli editori di offrire i propri audiolibri in altre lingue con maggiore facilità, sottolinea Audible nel relativo comunicato stampa. Al momento queste traduzioni AI sono dall’inglese all’italiano, al francese, allo spagnolo e al tedesco, e prevedono l’implementazione di un sistema di revisione autonoma da parte degli editori stessi ma anche da parte di linguisti professionisti, per garantirne l’accuratezza e l’adesione alle varie sfumature e particolarità culturali di riferimento.

Anche in questo caso sono previsti due percorsi: la traduzione testo-testo per i libri scritti (che richiederà poi agli autori di scegliere se usare un narratore professionista o uno strumento di narrazione AI) e la traduzione vocale, che preserva la voce e lo stile dei narratori originali, ha specificato l’azienda.

Già lo scorso settembre Amazon invitò alcuni narratori professionisti di Audible a collaborare per lo sviluppo di questi nuovi sistemi di generazione vocale addestrati sull’intelligenza artificiale, sistemi ancora limitati ma che saranno presto a disposizione degli editori interessati ad automatizzare alcuni processi di creazione degli audiolibri sulla piattaforma.

