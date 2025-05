Le Sony WF-C710N arrivano sul mercato con l’obiettivo di alzare l’asticella nella fascia media delle true wireless, puntando tutto su qualità audio, cancellazione del rumore e praticità d’uso. Non sono le cuffiette più appariscenti né quelle con il design più sofisticato ma promettono un’esperienza sonora curata, scopri tutto nella recensione delle Sony WF-C710N.

Design basic ma trasparenti sono bellissime

Il modello in prova è la variante nera delle Sony WF-C710N, sobria e ben costruita, ma senza particolari guizzi estetici. La qualità si percepisce, ma è un peccato non aver provato la versione trasparente azzurro vetro, decisamente più interessante per chi cerca anche un tocco di originalità. In quella variante, infatti, si riesce a intravedere parte delle componenti interne, con un effetto visivo più tech e distintivo.

Dal punto di vista costruttivo, le cuffiette sono solide e leggere, ma il feedback al tatto non è particolarmente gratificante: è evidente che Sony abbia voluto contenere il peso, e questo ha portato a scegliere materiali meno “ricchi” al tocco. Le cuffie in sé sono più gradevoli da maneggiare rispetto al case, che pur essendo compatto e pratico da infilare in tasca, non trasmette una sensazione premium. La forma cilindrica della custodia resta comunque funzionale, con una leggera texture geometrica esterna che aiuta nella presa e rende più semplice l’estrazione degli auricolari.

L’ergonomia è uno dei punti forti di questo modello. Frutto di un lungo lavoro di ricerca sulla forma dell’orecchio umano iniziato nel 1982, il design delle WF-C710N si adatta bene a diversi tipi di padiglione auricolare, risultando comodo anche dopo diverse ore di utilizzo. La forma delle cuffie arrotondata e priva di spigoli contribuisce a ridurre la pressione e a mantenere una buona stabilità, anche durante il movimento. Infine, la certificazione IPX4 garantisce una resistenza base a sudore e schizzi, rendendole adatte anche a sessioni in palestra o a una passeggiata sotto la pioggia.

Dal lato dei controlli, Sony ha integrato un sistema touch semplice e funzionale: con un solo tocco si può avviare o mettere in pausa la musica, cambiare traccia, regolare il volume o rispondere alle chiamate. Tutte queste azioni possono essere personalizzate tramite l’app Sound Connect, permettendo a ciascun utente di adattare i comandi alle proprie preferenze.

Sony WF-C710N scheda tecnica Driver: 5 mm, magnete al neodimio

Risposta in frequenza: 20 Hz – 20.000 Hz

Tecnologia audio: DSEE (Digital Sound Enhancement Engine)

Cancellazione del rumore: Sì, con tecnologia Dual Noise Sensor

Modalità suono ambientale: Sì, con 20 livelli regolabili

Personalizzazione audio: Equalizzatore tramite app Sony | Sound Connect

360 Reality Audio: Supportato

Adaptive Sound Control: Presente (disattivabile)

Microfoni: Multipli, con AI Noise Reduction per chiamate chiare

Controlli: Touch personalizzabili

Assistente vocale: Supporto Google Assistant e Siri

Connessione multipoint: Sì, fino a 2 dispositivi contemporaneamente

Bluetooth: Versione 5.3, con trasmissione simultanea L/R

Fast Pair / Swift Pair: Supportati (Android e Windows)

Resistenza all’acqua: IPX4

Le Sony WF-C710N suonano benissimo

Le Sony WF-C710N offrono un’esperienza di ascolto sorprendentemente curata per il segmento a cui appartengono. I driver da 5 mm, sebbene compatti, sono stati ottimizzati con una timbro preciso e una risposta in frequenza ben distribuita, risultando piacevolmente coerenti sull’intero spettro. I bassi non sono pompati artificialmente: sono rotondi, controllati e presenti quanto basta per dare corpo alla musica, senza sovrastare le medie frequenze.

È proprio sulle medie che queste cuffiette danno il meglio. Le voci risultano naturali e ben centrate, con un livello di dettaglio che restituisce sfumature espressive, armoniche e anche piccole imperfezioni. Gli strumenti acustici hanno un attacco preciso e una coda armonica pulita. Le alte frequenze sono leggermente smussate nella parte più brillante dello spettro: non si avverte mai affaticamento, anche a volumi sostenuti, ma chi cerca brillantezza estrema potrebbe trovarle un po’ più rilassate.

Il soundstage è più ampio del previsto, merito anche dell’elaborazione DSP e del tuning Sony, che restituiscono una separazione stereo nitida e una buona profondità spaziale. Pur non raggiungendo le prestazioni di modelli Hi-Res con driver più grandi o codec lossless, le WF-C710N sanno comunque restituire una scena coerente, con voci centrali, strumenti ben distribuiti e una discreta percezione di altezza nei brani dal mix più arioso.

A migliorare ulteriormente l’esperienza interviene il DSEE (Digital Sound Enhancement Engine), che lavora bene nel recuperare armoniche e microdettagli persi durante la compressione. Non trasforma miracolosamente un file lossy in alta fedeltà, ma aumenta l’intelligibilità e il senso di “pienezza” del brano, soprattutto su piattaforme streaming.

La componente di personalizzazione audio è ben supportata: l’equalizzatore dell’app Sound Connect permette di intervenire su più bande, con preset e profili personalizzati. Inoltre, la certificazione 360 Reality Audio, se utilizzata con i contenuti compatibili, amplia la scena in senso tridimensionale, offrendo un ascolto immersivo che funziona davvero, specie per chi guarda video o ascolta concerti live.

Batteria, chiamate e informazioni extra Le Sony WF-C710N promettono fino a 8,5 ore di autonomia con una singola carica e circa 30 ore totali considerando anche il contributo del case. Nella pratica, con cancellazione del rumore attiva e volume medio-alto, si resta un po’ sotto queste cifre, ma si riesce comunque a coprire senza problemi una giornata d’uso tipico. Utile anche la ricarica rapida, che con appena 5 minuti fornisce energia sufficiente per circa un’ora di riproduzione. Sul fronte chiamate, le prestazioni sono convincenti. I microfoni sfruttano algoritmi di riduzione del rumore basati su intelligenza artificiale, capaci di distinguere la voce dai rumori di fondo. Anche in ambienti urbani o durante gli spostamenti, l’interlocutore ci sente chiaramente, con un buon isolamento dei disturbi esterni. Non siamo ai livelli dei modelli top di gamma, ma per la fascia di prezzo si difendono bene. Le WF-C710N offrono un set di funzionalità molto completo, pensato per chi usa le cuffie nella vita quotidiana tra musica, chiamate e multitasking. La connessione multipoint è una delle chicche più utili: permette di collegare contemporaneamente due dispositivi, ad esempio smartphone e PC, con passaggio automatico all’audio della chiamata quando arriva, e ripresa della musica al termine. Molto buona anche la stabilità della connessione Bluetooth, grazie alla trasmissione simultanea del segnale a entrambi gli auricolari. Non si notano lag evidenti nemmeno durante la visione di video, e il pairing è immediato con Fast Pair su Android e Swift Pair su Windows. È possibile anche usare un solo auricolare in modalità mono, utile per chi vuole restare attento all’ambiente circostante.

La cancellazione attiva del rumore è sorprendente per la fascia di prezzo: i doppi microfoni catturano e riducono bene i rumori continui e a bassa frequenza, come il traffico urbano o il ronzio di un ufficio. Meno efficace, come prevedibile, sulle voci ravvicinate o i suoni improvvisi. La modalità suono ambientale si regola su 20 livelli e include anche la funzione Voice Passthrough, utile per conversare senza togliere le cuffie.

C’è anche l’Adaptive Sound Control, una funzione smart che rileva automaticamente l’attività in corso, come camminare, restare fermi o viaggiare, per regolare di conseguenza le impostazioni del suono ambientale. Una soluzione utile sulla carta, ma abbiamo preferito disattivarla per mantenere il pieno controllo manuale del profilo di ascolto. In alcune situazioni, infatti, i cambi automatici possono risultare imprevedibili o non del tutto coerenti con il contesto.

Sony WF-C710N conclusioni

Le Sony WF-C710N si presentano come un prodotto ben calibrato, che mette al centro la qualità audio e la cancellazione attiva del rumore. Il design è essenziale, i materiali non trasmettono un feeling premium, ma dietro questa sobrietà si nasconde un’esperienza d’ascolto curata, con un suono ricco, ben bilanciato e un’ottima gestione del rumore ambientale.

Sony WF-C710N al prezzo più basso disponibile

Canale Telegram offerte per Sony WF-C710N(e non solo)

Il prezzo di 120 euro di listino è in linea con le prestazioni offerte. Certo, chi cerca un prodotto dal look sofisticato o con finiture ricercate potrebbe rimanere inizialmente perplesso, ma bastano pochi minuti di utilizzo per capire dove Sony ha concentrato gli sforzi. E la scelta è chiara: non puntano sull’estetica, ma sull’efficacia. Considerando la resa sonora, le funzioni smart integrate, il supporto al 360 Reality Audio e l’equalizzazione personalizzabile, le WF-C710N rappresentano una delle proposte più convincenti nella fascia media.