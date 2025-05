Navigare nell’interfaccia di un iPhone con lo sguardo è già realtà grazie a Vision Pro, ma in un futuro non troppo lontano Apple punta a qualcosa di ancora più rivoluzionario, controllare i propri dispositivi con la sola forza del pensiero.

Un progetto ambizioso che si inserisce in un campo di ricerca sempre più concreto, quello delle interfacce cervello-computer, che potrebbero trasformare radicalmente l’accessibilità tecnologica, in particolare per gli utenti affetti da disabilità motorie gravi.

Apple guarda al futuro per controllare i propri dispositivi con la mente

Se oggi possiamo interagire con un iPhone toccando lo schermo, usando la voce o, nel caso del visore dell’azienda anche con il solo sguardo, domani potremmo farlo semplicemente pensandolo; è questo l’obbiettivo di Apple che sta collaborando con Synchron, azienda specializzata nello sviluppo di dispositivi in grado di leggere i segnali neurali.

L’idea non è nuova, ma solo ora inizia a diventare tecnicamente attuabile, basti pensare che già nel lontano 2011 si parlava di XWave, un visore sviluppato da PLX Devices capace di interpretare le onde cerebrali e collegarle a comandi digitali; quella tecnologia era ancora acerba e l’azienda è successivamente fallita, ma i tempi sono cambiati e ora Apple vuole trasformare il sogno in realtà.

Il cuore dell’innovazione si chiama Stentrode, un impianto neurale sviluppato da Synchron che, a differenza di altri dispositivi simili come il Neuralink di Elon Musk, non viene inserito all’interno del cervello, ma posizionato sopra la corteccia cerebrale, riducendo così i rischi dell’intervento.

Questo impianto, simile nella forma a uno stent vascolare, utilizza elettrodi per raccogliere i segnali cerebrali e li traduce in comandi interpretabili dai dispositivi Apple; detto in modo semplice, il cervello pensa a un’azione (per esempio selezionare un’icona sullo schermo) e l’interfaccia la esegue come se si stesse usando un mouse invisibile.

Il sistema è già in fase di test, un caso emblematico è quello di Mark Jackson, affetto da SLA e impossibilitato a camminare o usare le mani; eppure, grazie all’impianto Stentrode e a un visore Apple Vision Pro, è riuscito a vivere un’esperienza immersiva in montagna (ovviamente virtuale) e sta imparando a controllare iPhone, iPad e Vision pro esclusivamente con la mente.

Apple, da sempre sensibile al tema dell’accessibilità, guarda a queste tecnologie come ad un possibile punto di svolta per persone con lesioni spinali, disabilità motorie gravi o malattie neurodegenerative; in questo contesto l’azienda di Cupertino non vuole limitarsi a supportare queste soluzioni, ma intende definire uno standard operativo per gli impianti cerebrali compatibili con i propri ecosistemi. Questo standard, secondo le indiscrezioni, potrebbe essere presentato già entro la fine dell’anno, anche se i tempi di approvazione commerciale si spingono ben oltre il 2030.

Molti di voi, leggendo queste righe, avranno sicuramente pensato al già citato Neuralink: questi impianti sono senza dubbio tecnologicamente più sofisticati (possono contare su 1.000 elettrodi attivi contro i 16 dello Stentrode), ma c’è un punto chiave che differenzia i due approcci: la sicurezza chirurgica. Mentre Neuralink inserisce i suoi elettrodi direttamente nel cervello del paziente con una procedura piuttosto invasiva, lo Stentrode resta in superficie, offrendo una soluzione più accessibile e teoricamente più sicura.

Il confronto tra le due tecnologie si traduce ovviamente anche in prestazioni diverse, Neuralink ha mostrato come il suo impianto permetta a un utente di muovere un cursore con la mente più velocemente di quanto alcuni riescano a fare con un mouse tradizionale; tuttavia, la strada verso una diffusione su larga scala è ancora lunga, e Apple sembra voler puntare prima su sicurezza e integrazione più che sulle prestazioni estreme.

Il controllo mentale di iPhone, iPad e Mac non è più solo una suggestione da fantascienza, Apple sta lavorando concretamente per renderlo realtà in collaborazione con aziende all’avanguardia come Synchron, con l’obbiettivo di fornire nuove possibilità di interazione a chi ne ha più bisogno.