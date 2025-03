Apple Vision Pro è di gran lunga il visore AR/VR più chiacchierato sul mercato a causa (o grazie) delle scelte prese dal colosso di Cupertino tra cui spiccano il posizionamento in una fascia fuori mercato nel settore dei visori, un form factor che adopera materiali mai visti prima su un prodotto del genere; i più critici hanno anche affrontato la questione morale dell’osservare la realtà filtrata dalle lenti del visore o scegliere di isolarsi completamente da essa con tutte le implicazioni sociali che potrebbero conseguirne.

Nonostante l’iniziale clamore in seguito all’annuncio, il mercato e la conversazione attorno al Vision Pro si è placata, sostituita da una calma piatta che non giova sicuramente ad Apple, giustificata dall’assenza di un vero e proprio caso d’uso – dubbio principale anche in fase di presentazione – e l’altissima barriera d’ingresso verso tale tecnologia rappresentata dal prezzo esorbitante di 3500 dollari che lo rende accessibile solo a sviluppatori e appassionati.

Ebbene, torniamo oggi a parlare di Apple Vision Pro grazie all’aggiornamento a visionOS 2.4 al cui interno ha fatto la sua comparsa il supporto alla lingua italiana e spagnola.

Apple Vision Pro è in arrivo sul mercato italiano?

A seguito di un’iniziale strategia di lancio mirata, che ha privilegiato mercati come Stati Uniti, Cina, Giappone e Singapore, il colosso di Cupertino sta progressivamente allargando la disponibilità di Vision Pro; nel 2024 Vision Pro ha già raggiunto Francia, Germania, Regno Unito, Australia, Canada, Corea del Sud, Emirati Arabi e Taiwan.

L’aggiornamento a visionOS 2.4 sembrerebbe, dunque, aprire le porte al mercato italiano e spagnolo come segnalato dalla beta distribuita agli sviluppatori, un chiaro segnale dell’imminente espansione geografica del suo visore di realtà spaziale, o almeno questa è la speranza.

Ricordiamo, peraltro, che il nuovo visionOS 2.4 fa parte della più ampia distribuzione della beta 2 dei futuri aggiornamenti a iOS 18.4, iPadOS18.4, macOS Sequoia 15.4, tvOS 18.4, watchOS 11.4 (per approfondire vi rimandiamo al nostro articolo dedicato).

L’integrazione di Apple Intelligence nella nostra lingua sommata all’ampliamento del supporto alle nuove lingue rappresentano dunque passi importanti verso una diffusione più capillare. A questo si aggiungono le previsioni degli analisti i quali affermano che il debutto dei probabili modelli futuri più economici, potrebbe favorire un’adozione più ampia da parte di pubblico e sviluppatori, il che andrebbe a creare un circolo virtuoso di utenti e applicazioni disponibili.

Per ora, l’inserimento dell’italiano tra le lingue supportate lascia intendere che l’arrivo ufficiale di Apple Vision Pro nel Bel Paese dovrebbe essere prossimo, aprendo nuove prospettive per gli appassionati di tecnologia nostrani.