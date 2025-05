Microsoft torna a fare parlare di sé sul fronte dell’esperienza utente con una rivelazione decisamente curiosa e, per certi versi, affascinante; in occasione della riprogettazione del menù Start di Windows 11, attualmente in fase di test presso il circuito Windows Insider, l’azienda di Redmond ha deciso di condividere alcuni dei concept design scartati durante lo sviluppo.

Un dietro le quinte che racconta più di quanto ci si aspetti, e che mostra quanto profonda e articolata sia stata la riflessione sull’evoluzione di uno degli elementi cardine dell’interfaccia di Windows.

Ecco come poteva essere il nuovo menù Start di Windows 11

Come spiegato dallo stesso team di progettazione in un post ufficiale, il nuovo menù Start nasce da un lavoro di ricerca che ha coinvolto oltre 300 utenti, attraverso sessioni di co-creazione, eye tracking, test di usabilità e raccolta di feedback qualitativi; l’obbiettivo? Semplificare l’accesso alle app, aumentare la personalizzazione senza snaturare trent’anni di memoria muscolare, e rendere l’interazione complessiva più veloce e fluida.

La versione finale, che vedremo inizialmente con i tester del programma Insider già nel corso delle prossime settimane, offrirà un layout più ampio, maggiore controllo sugli elementi visualizzati (tra cui la possibilità di disattivare il feed consigliato) e un’integrazione più profonda con il proprio smartphone Android, grazie a un pannello rapido con accesso diretto a chiamate, messaggi e file.

Ma se il risultato finale resta comunque ancorato ad una certa coerenza storica, alcuni dei concept valutati nel processo creativo mostrano un approccio ben più radicale; Microsoft ha infatti condiviso cinque prototipi principali, ciascuno con caratteristiche molto differenti e che offrono uno spaccato interessante di come avrebbe potuto evolversi l’interfaccia utente di Windows:

un menù con funzionalità simili a widget, corredato da una sezione “Per te” separata, pensata per mostrare meeting di Teams, video di YouTube e file recenti (una sorta di hub personale sempre aggiornato)

un altro concept con la sezione “Per te” spostata lateralmente, mentre il menù principale si concentrava su categorie di app, per una navigazione più tematica e visivamente ordinata

un’idea ancora più ambiziosa prevedeva un menù Start a piena altezza verticale con sezioni scrollabili per app, file, scorciatoie e strumenti, trasformando di fatto la schermata in una vera landing page dinamica e modulare

un ulteriore prototipo dal design più arrotondato e moderno metteva l’accento sull’integrazione tra elementi visuali e funzionalità rapide

una variante che fungeva da ponte tra il desktop e l’ecosistema mobile, con sezioni dedicate al telefono Android, app suggerite e strumenti di creazione rapida

Come sottolineato dagli stessi designer, nessuna idea era troppo grezza per essere scartata in partenza, si è lavorato su lavagne bianche, prototipi Figma, layout cartacei a tutta altezza, esplorando ogni possibile combinazione prima di convergere sul design attuale.

Come anticipato, il nuovo menù Start verrà inizialmente distribuito ai membri del programma Windows Insider nel corso del mese di maggio (salvo cambiamenti di programma), e potremmo vederlo debuttare pubblicamente nei prossimi aggiornamenti stabili di Windows 11 probabilmente entro l’estate.