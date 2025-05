Microsoft ha annunciato due nuovi notebook Copilot+PC che arricchiscono la serie Surface: i nuovi arrivati, anticipati da alcuni rumor di inizio anno, sono Microsoft Surface Pro da 12 pollici e Microsoft Surface Laptop da 13 pollici.

Proposti nelle stesse tre colorazioni e spinti dal processore Snapdragon X Plus (a otto core) di Qualcomm, i due notebook puntano forte sulle funzionalità di intelligenza artificiale e saranno presto disponibili, anche in Italia, sia in versione consumer che in versione per le aziende. Andiamo a scoprire tutti i dettagli, inclusi i prezzi di vendita (forse “interessanti”).

Microsoft Surface Pro da 12 pollici

Il nuovo Microsoft Surface Pro da 12 pollici va ad affiancare il più grande (e potente) modello da 13 pollici e, a differenza del fratello maggiore, non può essere configurato con chip più potenti dello Snapdragon X Plus in versione octa-core (il modello più generoso ha la versione a dieci core o, addirittura, lo Snapdragon X Elite).

Secondo Microsoft, questo dispositivo è il “PC Copilot+ più sottile e leggero di sempre“: siamo sotto i 700 grammi di peso e sotto gli 8 mm di spessore. Nonostante tutto, Surface Pro da 12 pollici offre un display abbastanza ampio e definito (solo in versione LCD) e integra una batteria da 38 Wh di capacità.



Restano, ovviamente, le compatibilità con la tastiera (Surface Keyboard) e con la penna (Surface Slim Pen 2) ma, rispetto al modello più grande, molte altre specifiche sono state corrette al ribasso (ad esempio le fotocamere sono di qualità inferiore). Manca, inoltre, la porta Surface Connect: per la ricarica, gli utenti potranno usare una delle due porte USB-C, le uniche disponibili nella macchina; in confezione non viene offerto un alimentatore da parete.

Specifiche tecniche e immagini

Di seguito riportiamo le specifiche tecniche del nuovo Microsoft Surface Pro da 12″.

Dimensioni: 274 x 190 x 7,8 mm

x x Peso: 686 grammi

Struttura esterna realizzata in alluminio anodizzato Pulsanti fisici: volume e accensione/spegnimento

Schermo: PixelSense LCD da 12″ Risoluzione: 2.196 x 1.464 pixel (in 3:2) Frequenza di aggiornamento: dinamica , fino a 90 Hz Profilo colori sRGB e Avanzato Touchscreen con supporto al multi-tocco ( 10 punti )

Luminosità tipica in SDR pari a 400 nit

da CPU: Qualcomm Snapdragon X Plus (8 core) GPU: Qualcomm Adreno NPU: Qualcomm Hexagon (45 TOPS)

(8 core) Memoria RAM: 16 GB (LPDDR5x)

(LPDDR5x) Spazio di archiviazione: 256 o 512 GB (UFS)

o (UFS) Sicurezza: Chip Microsoft Pluton TPM 2.0, Windows Hello

Fotocamera posteriore: 10 MP (supporta la registrazione video in 4K)

(supporta la registrazione video in 4K) Fotocamera anteriore: 1080p (ultra-grandangolare) con supporto a Windows Hello

(ultra-grandangolare) con supporto a Windows Hello Audio: altoparlanti stereo con supporto al Dolby Atmos e due microfoni Studio (con voice focus)

con supporto al e (con voice focus) Tastiere supportate: Surface Keyboard

Penne supportate: Surface Slim Pen 2 (supporta il protocollo Microsoft Pen Protocol , MPP)

(supporta il protocollo , MPP) Porte: 2x USB-C (USB 3.2) 1x connettore per Surface Keyboard

Reti e connettività: Wi-Fi 7 (802.11 be), Bluetooth 5.4

(802.11 be), Sensori: luce ambientale , accelerometro , giroscopio , magnetometro

, , , Batteria: 38 Wh (nominale) con ricarica a 45 W

(nominale) con ricarica a Software: Windows 11 Home

Microsoft Surface Laptop da 13 pollici

L’altra novità di giornata è rappresentata dal più classico notebook Microsoft Surface Laptop da 13 pollici: anche in questo caso, il nuovo modello va a completare una gamma che è già composta da altre due varianti (13,8 pollici e 15 pollici), costituendo l’alternativa più compatta (ed economica).

Anche in questo caso, rispetto ai modelli più grandi e prestazionali, Microsoft ha tagliato qualcosa qua e là (ad esempio la porta Surface Connect). La webcam, con risoluzione 1080p, non supporta il riconoscimento facciale: vi è comunque il supporto a Windows Hello, grazie al lettore delle impronte digitali integrato nel tasto di alimentazione.

Secondo Microsoft, grazie allo Snapdragon X Plus (octa-core), il nuovo Surface Laptop da 13 pollici è il 50% più veloce rispetto al Surface Laptop 5 (lanciato nel 2022 con CPU Intel di dodicesima generazione) ed è persino in grado di fare meglio dei MacBook Air con chip Apple Silicon M3.

Specifiche tecniche e immagini

Di seguito riportiamo le specifiche tecniche del nuovo Microsoft Surface Laptop da 13″.

Dimensioni: 285,65 x 214,14 x 15,6 mm

x x Peso: 1,22 kg

Struttura esterna realizzata in alluminio anodizzato

Schermo: PixelSense LCD da 13″ Risoluzione: 1.920 x 1.280 pixel (in 3:2) Frequenza di aggiornamento: 60 Hz Profilo colori sRGB e Avanzato Touchscreen con supporto al multi-tocco ( 10 punti )

Luminosità tipica in SDR pari a 400 nit

da CPU: Qualcomm Snapdragon X Plus (8 core) GPU: Qualcomm Adreno NPU: Qualcomm Hexagon (45 TOPS)

(8 core) Memoria RAM: 16 GB (LPDDR5x)

(LPDDR5x) Spazio di archiviazione: 256 o 512 GB (UFS)

o (UFS) Sicurezza: Chip Microsoft Pluton TPM 2.0, Windows Hello (tramite impronta digitale)

(tramite impronta digitale) Webcam: 1080p (ultra-grandangolare)

(ultra-grandangolare) Audio: altoparlanti stereo Omnisonic con supporto al Dolby Audio e due microfoni Studio (con voice focus)

con supporto al e (con voice focus) Tastiera: QWERTY con riga tasti funzione, retroilluiminata, tasto Copilot , lettore impronte digitali nel pulsante di alimentazione

con riga tasti funzione, retroilluiminata, tasto , lettore impronte digitali nel pulsante di alimentazione Porte: 2x USB-C (USB 3.2) 1x USB-A (USB 3.1) 1x jack audio da 3,5 mm

Reti e connettività: Wi-Fi 7 (802.11 be), Bluetooth 5.4

(802.11 be), Sensori: luce ambientale , colore

, Batteria: 50 Wh (nominale) con ricarica a 60 W

(nominale) con ricarica a Software: Windows 11 Home

Disponibilità e prezzi dei nuovi Microsoft Surface Pro da 12″ e Surface Laptop da 13″

I nuovi Microsoft Surface Pro da 12 pollici e Microsoft Surface Laptop da 13 pollici sono già disponibili al pre-ordine in Italia e, stando a quanto riportato sul Microsoft Store, le spedizioni partiranno da giugno 2025.

Microsoft Surface Pro da 12 pollici arriva nelle tre colorazioni Oceano, Platino e Viola e viene proposto al prezzo consigliato di 999 euro (nella versione con 256 GB di memoria interna) o al prezzo consigliato di 1.199 euro (nella versione con 512 GB di memoria interna). Opzionalmente, il colosso di Redmond permette di acquistare il caricabatterie da parete (45 W) a 59,99 euro.

Pre-ordina il nuovo Microsoft Surface Pro da 12″ sul Microsoft Store

Anche Microsoft Surface Laptop da 13 pollici arriva nelle tre colorazioni Oceano, Platino e Viola e viene proposto al prezzo consigliato di 1.119 euro (nella versione con 256 GB di memoria interna) o al prezzo consigliato di 1.239 euro (nella versione con 512 GB di memoria interna). In questo caso, sempre in maniera opzionale, Microsoft propone l’acquisto dalla copertura Microsoft Complete con il 30% di sconto rispetto al prezzo “normale”.

Pre-ordina il nuovo Microsoft Surface Laptop da 13″ sul Microsoft Store