Panasonic ha presentato e annunciato l’arrivo in Italia delle nuove gamme OLED e LED 2025 di smart TV con Fire TV integrata: si tratta di sei modelli in tutto, declinati in varie diagonali, che coprono praticamente ogni esigenza dei potenziali acquirenti. Prima di analizzare più nel dettaglio tutti i modelli della gamma 2025, riportiamo le parole di Paul Darch, direttore marketing delle divisioni TV & Home AV & Smart Comm & DI presso Panasonic Consumer Europe:

“Le nostre gamme OLED e LED 2025 rappresentano la prossima generazione dell’home entertainment, un’evoluzione frutto di decenni di competenze ingegneristiche. Abbiamo preso tutto ciò che i nostri clienti hanno amato della gamma dello scorso anno e l’abbiamo portata a un livello superiore, ottimizzando le prestazioni visive, affinando la qualità audio e arricchendo ulteriormente l’esperienza di Panasonic TV Premium con Fire TV integrata. Siamo orgogliosi di presentare TV che non solo si integrano perfettamente nelle nostre case con il loro design elegante, ma che offrono anche immagini e suoni avvolgenti di qualità cinematografica insieme a funzionalità smart intuitive.”

Gamma TV OLED 2025 di Panasonic

La gamma 2025 di TV OLED targate Panasonic si compone di tre modelli che spaziano dalla fascia medio-alta, rappresentata dal modello Z80B, alla fascia alta, rappresentata dal modello Z95B.

In tutti i casi, troviamo i frutti della collaborazione tra il produttore nipponico e Amazon, che si concretizzano nell’integrazione del sistema Fire TV e nel supporto ad Alexa, pannelli di altissima qualità (soprattutto sul modello di punta) e tutte le peculiarità dei pannelli OLED, inclusi contrasto infinito e neri super profondi.

Panasonic OLED TV Z95B

Partiamo dal modello di punta, ovvero Panasonic TV OLED Z95B, svelato per la prima volta lo scorso gennaio. Questa smart TV, disponibile nei tagli da 55, 65 o 75 pollici, è dotata di un rivoluzionario pannello Primary RGB Tandem, abbinato al sistema di raffreddamento ThermalFlow, combo utile per garantire luminosità e contrasto senza precedenti senza rinunciare alla profondità cromatica.

Il modello Z95B dispone del processore HCX Pro AI MK II, con supporto al 4K Remaster Engine e con la compatibilità con Dolby Vision fino a 144 Hz, combinando intelligenza artificiale e modelli matematici per garantire immagini nitide e naturali, oltre alla riduzione del rumore quando si guardano contenuti in streaming. Troviamo inoltre la modalità Prime Video Calibrated, funzione creata per dare il meglio di sé durante la visione di contenuti in streaming dall’app del colosso dell’e-commerce.

Sono presenti anche il supporto a Dolby Vision IQ con Precision Detail, una funzione che estrae il massimo dai contenuti Dolby Vision attraverso l’aggiunta di maggiore texture e profondità alle immagini. Il pannello, in combinazione coi sensori di luce ambientale, lavora per regolare i dettagli dell’immagine mostrata a schermo.

Tra le altre peculiarità di questo modello rientrano la compatibilità con AirPlay e HomeKit di Apple, oltre al supporto di NVIDIA G-SYNC e AMD FrreeeSync che, abbinati a una bassa latenza, al supporto ai 144 Hz di refresh rate e alla modalità True Game, configurano la Z95B come compagna perfetta per i videogiocatori.

Panasonic OLED TV Z90B

Un gradino sotto, troviamo la Panasonic TV OLED Z90B. Disponibile nei formati da 42, 48, 55, 65 e 77 pollici, questa TV eredita gran parte delle peculiarità dalla sorella maggiore (inlcuso il processore HCX Pro AI MK II) ma “perde” il pannello Primary RGB Tandem in favore di un pannello OLED un po’ più tradizionale (Master OLED Pro[iii]) ma comunque a 144 Hz.

Tra le peculiarità di questo modello, segnaliamo il sistema Dynamic Theater Surround Pro, supportato da Dolby Atmos, che può contare su un subwoofer da 30 W e altoparlanti frontali (in tutte le dimensioni), con l’obiettivo di offrire un suono immersivo.

Panasonic OLED TV Z80B

Alla “base” della gamma OLED 2025 troviamo la Panasonic TV OLED Z80B, disponibile nei formati 48, 55 e 65 pollici. In questo caso, il pannello resta 4K ma ha refresh rate a 120 Hz (supporta AMD FreeSync).

Troviamo il Dolby Vision, la modalità FILMAKER MODE e il supporto all’HDR10+, elementi con cui la TV vuole offrire agli utenti un’esperienza cinematografica direttamente dal salotto di casa: ciò è possibile grazie anche al sistema Surround Sound Pro (con supporto al Dolby Atmos) che può contare su altoparlanti che integrano un subwoofer.

Gamma TV LED 2025 di Panasonic con Fire TV

La gamma 2025 di TV LED targate Panasonic si compone di tre modelli che spaziano dalla fascia media, rappresentata dal modello W85B, alla fascia alta, rappresentata dal modello W95B (unico del lotto con retroilluminazione Mini-LED).

In tutti i casi, l’obiettivo della gamma è quello di offrire un design semplice e intuitivo che non intacchi l’esperienza immersiva che una TV di ultima generazione vuole donare: tutti e tre i modelli (come i cugini OLED), poi, supportano la Fire TV Ambient Experience che li trasforma in quadri o display dinamici quando non sono visualizzati contenuti.

Panasonic LED TV W95B

Come anticipato, il modello di punta della gamma LED 2025 è la Panasonic TV LED W95B: pannello LCD con retroilluminazione Mini-LED (con controllo a doppia zona) che ne migliora sensibilmente il contrasto e il punto di nero, risoluzione 4K Ultra HD e refresh rate a 120 Hz, disponibile nelle diagonali da 55, 65, 75 e 85 pollici.

Il pannello gode della tecnologia Hybrid Tone Mapping che punta a definire un nuovo parametro per l’eccellenza di visione in HDR, prevenendo la perdita di saturazione cromatica e garantendo immagini vivide e realistiche anche quando ci sono aree della scena ad alta luminosità.

Dal punto di vista delle performance, la W95B è spinta dal processore HCX Pro AI MK II, lo stesso che troviamo sulla Z95B. Di conseguenza, troviamo il supporto al Dolby Vision IQ e la FILMAKER MODE.

Il modello W95B può contare anche tutti gli altri benefici garantiti dal processore, incluso il supporto ad AMD FreeSync Premium che, abbinato alle modalità True Game e Game Mode Extreme, garantisce prestazioni di alto profilo per i videogiocatori. La TV integra il sistema Dynamic Theater Surround Sound, composto da un subwoofer da 20 W (amplifica i bassi e rende più coinvolgenti i contenuti).

Panasonic LED TV W93B

Rispetto alla sorella maggiore, la Panasonic TV LED W93B si piazza un gradino sotto. Perde la retroilluminazione Mini-LED ma guadagna un pannello LED EDGE con tecnologia HDR Bright Panel Pro e refresh rate a 144 Hz. È disponibile nei tagli da 43, 50, 55 e 65 pollici.

Dal punto di vista delle performance, la W93B ruota attorno allo stesso processore della W95B (e della Z95B), ovvero quell’HCX Pro AI MK II con tutti i benefici del caso. Molte delle specifiche di questo modello corrispondono con quelle offerte dalla sorella maggiore.

Panasonic LED TV W85B

Alla base della gamma, a costituire il modello più economico delle novità appena annunciate, troviamo la Panasonic TV LED W85B. Essa offre un pannello QLED (LCD con retroilluminazione LED) a 120 Hz, ruota attorno al processore HCX e gode della tecnologia HDR Bright Panel Plus.

Nonostante specifiche inferiori, può contare sulla Game Mode Extreme e sulla tecnologia AMD FreeSync (attraverso le porte HDMI 2.1), supportando il VRR a 120 Hz e costituendo un’alternativa abbordabile per i videogiocatori.

Disponibilità e prezzi delle nuove TV targate Panasonic

Tutte le smart TV che compongono la gamma OLED 2025 e la gamma LED 2025 con Fire TV di Panasonic saranno disponibili in Italia a partire da luglio 2025. Di seguito, riportiamo il listino prezzi.