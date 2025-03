Le nuove GPU NVIDIA RTX PRO Blackwell per workstation e server sono ufficiali e puntano a ridefinire i flussi di lavoro per i professionisti dell’intelligenza artificiale (ma anche per altre categorie di professionisti in ambito tecnico, creativo, ingegneristico).

Grazie a svariate tecnologie quali calcolo accelerato, inferenza AI, ray tracing e rendering neurale, queste GPU metteranno sempre a disposizione la potenza di calcolo, la capacità di memoria e la velocità di trasferimento dei dati migliori possibili. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

NVIDIA RTX Pro Blackwell ufficiali al GTC 2025

In apertura della GPU Technology Conferenze (GTC) di marzo 2025, NVIDIA ha presentato tantissime novità per il mondo dell’intelligenza artificiale tra cui le nuove GPU NVIDIA RTX Pro Blackwell.

La nuova gamma si articola su tre livelli: GPU per data center, GPU di fascia desktop, GPU di fascia laptop. L’obiettivo è quello di soddisfare ogni esigenza, soprattutto nell’ambito dello sviluppo dell’intelligenza artificiale.

Prima di proseguire, riportiamo le parole di Bob Pette, vicepresidente della divisione Enterprise Platforms presso NVIDIA:

“Sviluppatori di software, data scientist, artisti, designer e ingegneri hanno bisogno di potenti prestazioni di intelligenza artificiale e grafica per spingere i limiti del calcolo visivo e della simulazione, aiutando ad affrontare incredibili sfide di settore. Implementare NVIDIA Blackwell su workstation e server porterà produttività, prestazioni e velocità a nuovi livelli, accelerando l’inferenza AI, la scienza dei dati, la visualizzazione e la creazione di contenuti.”

La tecnologia NVIDIA Blackwell sbarca su workstation e data center

Le vere novità di giornata, come anticipato, sono le GPU NVIDIA RTX Pro Blackwell serie 6000 destinate a workstation e data center che godono di svariate tecnologie di ultima generazione:

NVIDIA Streaming Multiprocessor (1,5 volte più veloce della generazione precedente)

(1,5 volte più veloce della generazione precedente) Core RT di quarta generazione (2 volte più potenti della precedente generazione)

(2 volte più potenti della precedente generazione) Tensor Core di quinta generazione (4.000 trilioni di operazioni IA al secondo, supporto per la precisione FP4, generazione multi frame NVIDIA DLSS 4)

(4.000 trilioni di operazioni IA al secondo, supporto per la precisione FP4, generazione multi frame NVIDIA DLSS 4) Memoria GDDR7 (aumenta la capacità, fino a 96 GB per work station e server, fino a 24 GB per i laptop)

(aumenta la capacità, fino a 96 GB per work station e server, fino a 24 GB per i laptop) NVIDIA NVENC di nona generazione (accelera la codifica video)

(accelera la codifica video) NVIDIA NVDEC di sesta generazione (raddoppia le performance nella velocità di decodifica H.264)

(raddoppia le performance nella velocità di decodifica H.264) PCIe di quinta generazione

DisplayPort 2.1 (supporta display esterni fino a 4K a 480 Hz o 8K a 165 Hz)

(supporta display esterni fino a 4K a 480 Hz o 8K a 165 Hz) GPU multi-istanza (MIG) (consente il partizionamento sicuro di una singola GPU in un massimo di quattro istanze per la serie 6000 e di due istanze per la serie 5000).

(consente il partizionamento sicuro di una singola GPU in un massimo di quattro istanze per la serie 6000 e di due istanze per la serie 5000). NVIDIA Blackwell Max-Q (ottimizzazione continua e intelligente delle prestazioni e dell’efficienza energetica).

Le nuove NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell sono progettate per server e data center aziendali, presentano un design a raffreddamento passivo e posssono essere configurate con un massimo di otto GPU per server.

Si tratta di potentissime GPU pensate per applicazioni di IA, applicazioni scientifiche e di visual computing, che possono essere combinate con il software NVIDIA vGPU per alimentare carichi di lavoro IA in ambienti virtualizzati.

Disponibilità delle nuove GPU NVIDIA RTX Pro Blackwell

La GPU NVIDIA RTX Pro 6000 Blackwell Server Edition sarà disponibile a breve nelle configurazioni server di partner quali Cisco, Dell, Hewlett Packard Enterprise, Lenovo e Supermicro.

Provider di servizi cloud quali AWS, Google Cloud, Microsoft Azure e CoreWeave offiranno istanze basate su NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition nella seconda parte dell’anno.

Le GPU NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition e Blackwell Max-Q Workstation Edition saranno disponibili a partire da aprile presso partner di NVIDIA quali PNY e TD SYNNEX; produttori quali BOXX, Dell, HP, Lambda e Lenovo le metteranno a disposizione da maggio.

Le altre GPU di fascia desktop della gamma NVIDIA RTX PRO (PRO 5000 Blackwell, PRO 4500 Blackwell e PRO 4000 Blackwell) saranno disponibili in estate presso BOXX, Dell, HP e Lenovo.

Le GPU di fascia laptop NVIDIA RTX PRO Blackwell (RTX Pro 5000 Blackwell, RTX PRO 4000 Blackwell, RTX PRO 3000 Blackwell, RTX PRO 2000 Blackwell, RTX PRO 1000 Blackwell e RTX PRO 500 Blackwell) saranno disponibili su soluzioni targate Dell, HP, Lenovo e Razer a partire da fine 2025.