Dopo Oura Advisor e Symptom Radar, nella giornata di oggi Oura ha introdotto sulla sua app altre due funzioni utili per il monitoraggio della salute metabolica di chi usa i suoi anelli smart: il monitoraggio del glucosio e la registrazione dei pasti. Sono entrambe compatibili con Oura Ring Gen3 e Oura Ring 4, ma per il momento non sono disponibili da noi, solo negli Stati Uniti per chi utilizza l’app Oura in inglese.

Due nuove funzioni per la salute metabolica

Arriva a pochi mesi di distanza da una collaborazione tra Oura e Dexcom che ha permesso di introdurre nell’app Oura il nuovo strumento di monitoraggio del glucosio che funziona in combinazione con Dexcom Stelo, un dispositivo di monitoraggio continuo della glicemia da acquistare separatamente e da indossare sul braccio.

Quest’ultimo rileva i livelli di glucosio ogni 15 minuti fornendo così una panoramica delle risposte del corpo ai pasti, alle attività e alle abitudini quotidiane dell’utente. Sono dati che, integrandosi con tutte le altre informazioni rilevate dagli smart ring, come i dati sul sonno, sul recupero, sullo stress e su altre attività, possono essere utili per prendere delle decisioni più sane e per sviluppare abitudini che migliorino il proprio stato di salute generale.

Da segnalare anche la metrica denominata “tempo sopra l’intervallo”, che indica agli utenti per quanto tempo i loro livelli di glucosio rimangono al di sopra dell’obiettivo ideale del range 70-140 mg/dl.

“Pasti” è invece una funzione derivata da Oura Labs, un laboratorio sperimentale che comprende alcune nuove funzioni ancora in fase di test. Dopo alcuni mesi di prove e di riscontri positivi è ora stata promossa a funzione per tutti, uno strumento che offre alcune informazioni chiave sui dati nutrizionali dei pasti con annessi dei feedback basati sull’intelligenza artificiale di Oura Advisor.

Basta scattare una foto del piatto con lo smartphone per far sì che l’app Oura lo analizzi e fornisca subito un’analisi dei principali componenti nutrizionali degli alimenti inquadrati. Di proteine, fibre, carboidrati, grassi, zuccheri aggiunti e lavorazioni indica i vari livelli (basso, moderato e alto), suddivisione utile anche all’utente per analizzare le proprie scelte alimentari in autonomia (oltre che con l’AI) e in maniera più completa rispetto ad altre app che, in molti casi, si limitano al conteggio delle calorie.

Come anticipato, sono per il momento un’esclusiva statunitense di chi usa l’app Oura in inglese, funzioni che non sappiamo se saranno disponibili in futuro anche in Italia o altrove. In attesa di eventuali nuove, è possibile trovare maggiori informazioni sul monitoraggio della glicemia qui, mentre qua potete saperne di più sulla funzione “Pasti”.