Oura Health, azienda finlandese nota per la produzione degli smart ring Oura Ring, ha presentato Oura Advisor, l’assistente personale per la salute potenziato dall’intelligenza artificiale.

Prima di scoprire le potenzialità di questo assistente, che è già in distribuzione in lingua inglese per tutti coloro che sono in possesso di Oura Ring Gen3 o di Oura Ring 4, riportiamo le parole di Johanna Still, manager della divisione UX Writing e capo della divisione Insights presso Oura Health:

“Advisor è il tuo assistente in-app per la salute e il benessere. Ti aiuta a dare un senso ai tuoi dati, che si tratti di tendenze relative al sonno, all’attività o al recupero, fornendo contesto e approfondimenti che vanno oltre i numeri.“

Oura Advisor: l’assistente IA di Oura è ufficiale

Come anticipato in apertura, Oura Advisor è un assistente personale per la salute basato sull’IA (più precisamente, è basato su un LLM). Esso è pensato per trasformare gli Oura Insights, ovvero gli approfondimenti con tutte le metriche e i trend registrati dall’utente, in una guida facilmente comprensibile dall’utente stesso, che potrà interagire con questi dati sfruttando il linguaggio naturale ponendo domande specifiche all’assistente.

L’assistente è personalizzabile su due livelli di tono, Conversazionale o Diretto, e su più livelli di frequenza dei controlli (giornaliero, tre volte a settimana, settimanale, mai). Oura Health sottolinea che, come tutti gli assistenti basati su LLM, anche Advisor può commettere errori o non conoscere ancora tutte le risposte alle domande che gli vengono poste dall’utente.

In generale, Oura Advisor è pensato per aiutare gli utenti nell’analisi e nel miglioramento del sonno (esamina le tendenze a lungo termine e individua cosa funziona e cosa non funziona), nella gestione dello stress (identifica i fattori che causano stress e offre possibili soluzioni), nella definizione e nel raggiungimento degli obiettivi (invia notifiche, analizza i dati di salute, suggerisce modifiche al piano di allenamento, fornisce motivazione), nella pianificazione dei pasti (crea suggerimenti per un piano alimentare in linea con gli obiettivi degli utenti), nel supporto morale (fornisce consigli) e molto altro.

L’assistente è già in distribuzione sui più recenti Oura Ring

Dopo una fase di test svolta tramite Oura Labs, il nuovo Oura Advisor è già in rollout per tutti coloro che possiedono un Oura Ring Gen3 o un Oura Ring 4; inizialmente, la distribuzione è per gli utenti che sfruttano l’app Oura in lingua inglese; nel corso del 2025 verrà aggiunto il supporto a più lingue.

L’azienda riconosce quanto siano stati importanti i feedback forniti dagli utenti nella fase di test: la maggior parte dei membri che hanno preso parte al test (83%) ha ritenuto affidabili le risposte fornite da Advisor e il 60% degli utenti ha riconosciuto l’importanza dell’assistente nella comprensione dei parametri e delle metriche mostrate dall’app.

Le novità della versione “definitiva” Oura Advisor

Sempre grazie ai feedback forniti da coloro che hanno partecipato alla fase di test, il team di Oura Health ha potuto implementare nuove funzionalità e miglioramenti in vista del lancio della versione “definitiva” di Oura Advisor:

Accesso più rapido – All’interno dell’app sono stati inseriti vari punti di accesso ad Advisor per avviare velocemente una conversazione.

All’interno dell’app sono stati inseriti vari punti di accesso ad Advisor per avviare velocemente una conversazione. Visualizzazione dei dati – Nelle risposte fornite, l’assistente è in grado di inserire direttamente grafici, dati e tendenze a lungo termine, mostrando ulteriori analisi; l’obiettivo finale è quello di rendere il tutto più comprensibile.



Nelle risposte fornite, l’assistente è in grado di inserire direttamente grafici, dati e tendenze a lungo termine, mostrando ulteriori analisi; l’obiettivo finale è quello di rendere il tutto più comprensibile. Argomenti predefiniti – Quando si avvia una conversazione con Advisor, è possibile partire da argomenti predefiniti messi a disposizione dell’utente.

Oura Health sottolinea che la privacy dell’utente è al primo posto anche con il nuovo assistente Advisor che, pur accedendo ai dati relativi a sonno, attività, prontezza e stress (per personalizzare l’esperienza utente), non condividerà alcun dato o informazione sanitaria con realtà di terze parti.

Qualora siate interessati a maggiori informazioni, vi rimandiamo ai due post dedicati alla presentazione ufficiale e a come utilizzare Oura Advisor sul portale ufficiale degli Oura Ring.