Nel giorno più simbolico per gli appassionati della saga di Star Wars, lo Star Wars Day celebrato ogni anno il 4 maggio, un progetto visionario si è guadagnato i riflettori della scena tecnologica con un video che sembra uscito direttamente da una galassia lontana: stiamo parlando di Volonaut Airbike, un mezzo volante a propulsione a getto che strizza l’occhio alle leggendarie speeder bike.

Sviluppato da Tomasz Patan, già noto per il progetto Jetson One, questo veicolo rappresenta una nuova frontiera della mobilità personale non più confinata al suolo, né vincolata da rotori o ali sporgenti. Uno dei filmati pubblicati mostra l’Airbike in azione tra fitte foreste, rendendo un chiaro omaggio a Star Wars e dimostrando concretamente una tecnologia all’avanguardia già funzionante.

Un design minimalista e una struttura da fantascienza per Volonaut Airbike

La prima cosa che colpisce è l’estetica del velivolo: niente pale, niente eliche, niente ali. Volonaut Airbike rinuncia alla classica configurazione dei droni per adottare un sistema di propulsione a getto, capace di generare spinta tramite la rapida espulsione di gas.

Il tutto è racchiuso in un corpo compatto e leggerissimo, realizzato grazie all’utilizzo di fibra di carbonio e componenti stampate in 3D, risultando nel complesso sette volte più leggero di una motocicletta, secondo quanto dichiarato.

Questa costruzione snella non solo migliora l’aerodinamica, ma semplifica la stabilizzazione del mezzo in volo, permettendogli movimenti precisi anche in spazi angusti e vicino a superfici verticali. Non si tratta dunque di un semplice drone potenziato, bensì di un vero e proprio velivolo personale, progettato per decollare e atterrare in autonomia e per affrontare ambienti complessi.

Elementi di design funzionale come le strisce luminose rosse verticali sui montanti posteriori non sono semplici tocchi stilistici, ma migliorano la visibilità in volo e facilitano il tracciamento delle riprese; un dettaglio in più che conferma quanto il mezzo sia stato pensato tanto per prestazioni reali, quanto per un immaginario cinematografico ben preciso.

La differenza rispetto a tanti altri concept di mobilità aerea futuristica sta tutta qui: Volonaut Airbike non è un progetto su carta o un rendering 3D, ma un mezzo reale e funzionante, come dimostrano i video ufficiali. Le fasi di volo, decollo e atterraggio vengono gestite dal sistema stesso, e le manovre nei test dimostrano una notevole stabilità anche in condizioni non ottimali.

Il progetto è ancora in evoluzione e non è chiaro quando (o se) potrà arrivare ad un pubblico più ampio; nonostante ciò, Volonaut Airbike ha già segnato un punto di svolta nella concezione della mobilità personale, portandoci un passo più vicini a quel futuro che per decenni abbiamo solo immaginato.