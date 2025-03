Se si considera quanto competitivo sia divenuto il settore delle auto elettriche, non c’è da stupirsi se i principali produttori siano costantemente al lavoro per studiare nuove chicche che possano rendere i propri veicoli unici e l’ultimo esempio in tal senso è quello che ci arriva da BYD.

A Shenzhen il colosso asiatico ha presentato il sistema Lingyuan, una piattaforma realizzata in collaborazione con DJI che consente il decollo, il controllo e la ricarica di un drone direttamente dall’auto.

Come funziona il sistema lanciato da BYD

Ebbene sì, questo sistema può essere considerato come una sorta di piattaforma di decollo ed atterraggio per i droni integrato direttamente nell’auto di BYD, attraverso la quale può anche essere ricaricato.

BYD ha spiegato che Lingyuan consente al drone di operare anche in movimento (è supportata una velocità fino a 25 km/h), che è in grado di seguire il veicolo fino a 54 km/h, il tutto con un raggio di operatività di 2 Km.

Il pacchetto studiato da BYD include un drone DJI, il sistema di alloggiamento e un’applicazione per il controllo e l’editing video (con il supporto a funzionalità IA) e viene venduto ad un prezzo di circa 2.000 euro ma è probabile che in futuro verranno lanciate ulteriori varianti.

Al momento compatibile con alcuni modelli di BYD di fascia alta (Yangwang U8, Denza N9 e Sealion 07 DM-i), il sistema Lingyuan potrebbe essere esteso in futuro ad altri veicoli.

Il seguente video consente di farsi un’idea delle sue potenzialità:

E se vi state chiedendo quali potrebbero essere gli utilizzi pratici del sistema Lingyuan, oltre a quelli per l’intrattenimento vi sono anche finalità più serie, come ad esempio l’uso da parte delle squadre di soccorso, delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco.