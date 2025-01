La scorsa settimana, DJI, nota azienda cinese leader nel settore dei droni e delle action camera, ha annunciato il nuovo DJI Flip, l’ultimo arrivato tra i droni multifunzione dotati di fotocamera.

Si tratta di un dispositivo compatto e leggerissimo, dotato di paraeliche (una prima volta per DJI) per migliorare affidabilità e sicurezza in volo e di un sensore d’immagine ad alta risoluzione che abilita scatti fino a 48 megapixel e riprese video in 4K molto fluide. Andiamo a scoprire tutti i dettagli di questo drone compatto che vuole rivoluzionare la fotografia aerea.

DJI Flip prende il meglio da DJI Mini e DJI Neo ma si spinge oltre

DJI Flip è il nuovo drone con cui DJI vuole ridefinire i confini della fotografia e videografia aerea, combinando qualità come portabilità estrema, sicurezza avanzata e funzionalità intelligenti all’interno di un dispositivo compatto, pieghevole e di facile utilizzo.

Perfetto per appassionati di droni, vlogger e chiunque desideri catturare il mondo da una prospettiva unica, l’ultimo arrivato promette di rivoluzionare anche l’esperienza di volo. Di seguito riportiamo le parole di Ferdinand Wolf, direttore della divisione Product Experience presso DJI, che ha così commentato il nuovo drone ultra-compatto:

Basandoci sul successo dei nostri droni consumer con fotocamera, abbiamo introdotto DJI Flip per combinare la semplicità del DJI Neo con le straordinarie capacità fotografiche del DJI Mini, per rendere la fotografia aerea e i ritratti ravvicinati accessibili a tutti. DJI Flip combina strumenti creativi come il Tracciamento IA del soggetto e modalità di ripresa intelligenti con funzionalità di sicurezza come i nostri paraeliche integrali e pieghevoli all’avanguardia e la frenata automatica, rendendo estremamente facile effettuare straordinarie riprese aeree indipendentemente dal livello di competenza fotografica o di esperienza con i droni.

La sicurezza è una priorità assoluta per DJI Flip: come anticipato in apertura, infatti, esso è dotato di un sistema di paraeliche (integrale e pieghevole) che avvolge completamente le eliche, prevenendo lesioni personali e danni al dispositivo. La struttura di supporto della protezione, realizzata in fibra di carbonio leggera e resistente, pesa solo un sessantesimo rispetto alle protezioni tradizionali in policarbonato, pur mantenendo la stessa rigidità e durevolezza. Questo design ingegnoso vuole garantire agli utenti voli sicuri e senza preoccupazioni.

DJI Flip è, inoltre, un dispositivo sorprendentemente intuitivo. Poco più grande di una mano, si adatta a qualsiasi scenario e, per avviare le riprese, basta premere il pulsante per scegliere la più adatta tra le sei modalità “Quickshot” di ripresa incluse (Dronie, Cerchio, Ascesa, Spotlight, Spirale e Boomerang). È poi presente il Tracciamento IA del soggetto che mantiene il soggetto della ripresa al centro dell’inquadratura.

Il drone è dotato di una fotocamera di alto livello: affidandosi a un sensore CMOS da 1/1,3″ (con doppio ISO nativo), apertura f/1.7, pixel binning 4-in-1, DJI Flip abilita scatti fino a 48 megapixel, anche con zoom 4x. Grazie alla nuova funzionalità SmartPhoto, il drone è in grado di migliorare gli scatti combinando immagini in HDR, il riconoscimento della scena e altre tecnologie dedicate.



Sul fronte delle riprese video, invece, il drone è in grado di registrare in HDR fino al 4K a 60 fps (o in slow motion fino a 100 fps), offrendo riprese super fluide. È supportata la modalità colore D-Log M a 10 bit per garantire il massimo della flessibilità in post-produzione. Sono poi presenti alcune funzionalità intelligenti di ripresa come MasterShot, Hyperlapse, FocusTrack (che, a sua volta, include ActiveTrack 4.0, Spotlight 2.0 e Point of Interest 3.0 per migliorare il tracciamento del soggetto) e Panorama (per foto panoramiche a 180°, grandangolari, verticali o sferiche).

Grazie alla presenza di un sistema di rilevamento a infrarossi 3D, il DJI Flip è dotato della frenata automatica per migliorare ulteriormente la sicurezza. Il drone offre poi un’autonomia di volo da 31 minuti con una singola carica della batteria integrata. Sfruttando i radiocomandi compatibili (RC-N3 o RC-2) e la tecnologia DJI O4, il drone offre l’anteprima in tempo reale fino a 13 km di distanza.

Specifiche tecniche e immagini

Di seguito andiamo a riportare le specifiche tecniche del nuovo DJI Flip.

Dimensioni: 136 x 62 x 165 mm (chiuso) e 233 x 280 x 79 mm (aperto)

x x (chiuso) e x x (aperto) Peso al decollo: inferiore a 249 grammi

Massima velocità ascensionale: 5 m/s (modalità Sport e Normale) o 2 m/s (modalità Cine)

(modalità Sport e Normale) o (modalità Cine) Massima velocità di discesa: 5 m/s (modalità Sport e Normale) o 1,5 m/s (modalità Cine)

(modalità Sport e Normale) o (modalità Cine) Massima velocità orizzontale: 12 m/s

Altitudine di decollo massima: 3000 m

Massima distanza di volo: 14 km

Autonomia di volo: 31 minuti (massima), 28 minuti (volo stazionario)

(massima), (volo stazionario) Sistema di geolocalizzazione: GPS + Galileo + BeiDou

+ + Memoria interna: 2 GB (supporta microSD di tipo U3 A2 V30)

(supporta microSD di tipo U3 A2 V30) Sensore d’immagine: sensore da 1/1,3″ Campo visivo: 82,1° Formato equivalente: 24 mm Apertura: f/1.7 Messa a fuoco: da 1 m Massima risoluzione foto: 48 MP Risoluzione video orizzontali: fino al 4K @ 24/25/30/48/50/ 60 fps Risoluzione video verticali: fino al 2.7K @ 24/25/ 30 fps

Stabilizzatore: meccanico a 3 assi Inclinazione: da -130° a +63° Rollio: da -47° a +47° Rotazione orizzontale: da -30° a +30° Asse di inclinazione: da -90° a +35°

Sistema di rilevamento: Verso il basso: sensore visivo + sensore a infrarossi Frontale: rilevamento a infrarossi 3D

Sistema di trasmissione video: DJI O4 Quality Live View: fino a 1080p @ 60 fps Latenza minima: circa 120 ms

Connettività: Wi-Fi 5 (802.11 ac, frequenze 2,4 GHz e 5 GHz) e Bluetooth 5.0

(802.11 ac, frequenze 2,4 GHz e 5 GHz) e Batteria: 3110 mAh

App per dispositivi mobili: DJI Fly Compatibile con: Android 7.0+ e iOS 13.0+



Disponibilità e prezzo del nuovo DJI Flip

Il nuovo DJI Flip è già disponibile all’acquisto in Italia, tramite il sito ufficiale dji-store.it e presso i partner commerciali autorizzati in tre diverse configurazioni, proposte ai seguenti prezzi di listino:

Versione standard con radiocomando DJI RC-N3 al prezzo di 439 euro .

con radiocomando al prezzo di . Versione standard con radiocomando DJI RC-2 al prezzo di 649 euro .

con radiocomando al prezzo di . Versione Fly More Combo con radiocomando DJI RC-2 al prezzo di 789 euro.

Link per acquistare DJI Flip nelle varie versioni su Amazon

Anche per l’ultimo arrivato, il produttore cinese mette a disposizione il piano di protezione completo DJI Care Refresh che, tramite il pagamento di 46 euro (piano annuo, due sostituzioni incluse) o di 79 euro (piano biennale, quattro sostituzioni incluse) vanno a coprire danni accidentali (inclusi gli incidenti flyaway), le collisioni e i danni causati dall’acqua occorsi al DJI Flip.