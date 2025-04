Mancano ancora diversi mesi all’uscita di GTA VI, ma nel frattempo i giocatori PC avranno sicuramente pane per i loro denti. Dopo mesi e mesi di attesa da parte dei giocatori di tutto il mondo, infatti, l’ultimo titolo della fortunata serie free-roaming targata Rockstar Games, GTA V, farà il suo debutto anche su Game Pass PC: scopriamone insieme tutti i dettagli.

GTA V arriva su Game Pass PC: la data d’uscita

Secondo quanto riportato dall’utente Videotechuk sul social network X e poi confermato ufficialmente dalla stessa Microsoft, GTA V farà il suo debutto anche su Game Pass PC il prossimo 15 aprile. Entrando maggiormente nei dettagli, si tratterà della versione Enhanced del titolo, che prevede diversi miglioramenti tecnici rispetto alla controparte originale, andando ad includere tutti gli aggiornamenti ricevuti dalla versione next-gen del gioco.

Tra le caratteristiche salienti alla base della versione Enhanced troviamo il supporto al DLSS 3 e al ray tracing per l’illuminazione in tempo reale, l’introduzione di nuovi veicoli e modifiche per le gare a tempo di Hao’s Special Works in GTA Online.

Ricordiamo che il titolo venne in origine introdotto sulla versione di Game Pass riservata alle console per i piani Standard e Ultimate dell’abbonamento, per poi essere rimosso diverse volte. Per chi non avesse mai giocato il titolo, si tratta di un videogioco free-roaming in terza persona ambientato nella città fittizia di Los Santos, dove il giocatore ha la possibilità di impersonare a turno i tre protagonisti, ognuno con diverse abilità e caratteristiche distinte. All’interno del titolo è possibile esplorare liberamente il mondo di gioco, facendo uso dei più disparati mezzi come automobili, aerei, motoscafi e quant’altro.

Non ci resta a questo punto che attendere ulteriori aggiornamenti in merito da Rockstar Games, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso dei prossimi mesi.