Mentre tutti aspettiamo il lancio della Radeon RX 9060, previsto secondo indiscrezioni per il prossimo 18 maggio, AMD starebbe preparando un’altra interessante e inaspettata sorpresa per i gamer, parliamo della nuova gamma di schede video Radeon RX 9000M (con tanto di Radeon RX 9080M) destinata al segmento notebook gaming.

Secondo quanto riportato dai colleghi di videocardz infatti, il produttore statunitense avrebbe intenzione di annunciare non uno ma ben sei nuovi modelli basati sua architettura RDNA 4, il tutto si vocifera entro o in contemporanea al Computex Taipei 2025 di fine maggio.

AMD RDNA 4 sui notebook: in arrivo Radeon RX 9080M e non solo

Dopo il successo ottenuto con il lancio serie Radeon RX 9070, l’interesse per le nuove schede video AMD con GPU RDNA 4 è cresciuto in modo esponenziale. Il progetto in effetti sembra molto valido, anche se al momento AMD non vuole (o non può) competere con NVIDIA nella fascia alta, mentre l’efficienza mostrata da RDNA 4 lascia ben sperare in ottica notebook gaming. Rimanendo in tema quindi, secondo quanto emerso nelle scorse ore, AMD sarebbe pronta a lanciare un nuova linea di schede grafiche per laptop, ovvero la tanto attesa Radeon RX 9000M.

L’inedita gamma di schede grafiche AMD potrebbe includere un totale di sei modelli, due basate su GPU Navi 48 e ben quattro con la meno potente Navi 44. I modelli top di gamma, con GPU Navi 48, saranno a quanto pare Radeon RX 9080M e Radeon RX 9070M XT, mentre per la fascia media e la fascia bassa arriveranno Radeon RX 9070M, Radeon RX 9070S, Radeon RX 9060M e Radeon RX 9070S.

Guardando alle sigle, è evidente che la GPU più interessante sarà la Radeon RX 9080M, la prossima top di gamma AMD per il segmento laptop che arriverà con una dotazione di 4.096 Stream Processor e 16 GB di VRAM GDDR6. L’altra GPU Navi 48 sarà affidata alla Radeon RX 9070 XT con 12 GB di memoria e 3.072 Stream Processor.

Le Radeon RX 9070M/9060M GPU Navi 44 e relative varanti a basso consumo serie S, dovrebbero utilizzare tutte 8 GB di VRAM e offrire diversi valori di TBP; non abbiamo molti altri dettagli, ma sembra quasi certo che la serie Radeon RX 9070M sarà dotata di 2.048 Stream Processor mentre Radeon RX 9060M avrà 1.792 Stream Processor.

Quando arrivano le AMD Radeon RX 9000M?

Al momento manca solo la conferma ufficiale, ma la stessa AMD ha già annunciato una conferenza stampa per il Computex Taipei 2025, evento ormai divenuto un classico della fiera taiwanese e che dovrebbe vedere sul palco il CEO dell’azienda Lisa Su.

Nell’attesa di vedere cosa offriranno in termini prestazionali, vi lasciamo per il momento con un breve recap sugli inediti modelli Radeon RX 9000M: