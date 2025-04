Torniamo sull’argomento schede grafiche a marchio AMD per segnalarvi le ultime novità sulla Radeon RX 9060 XT, ovvero uno dei modelli più attesi nel segmento PC gaming di fascia media. Dopo le recenti indiscrezioni sulle caratteristiche tecniche, nelle scorse ore sono emersi nuovi dettagli sulla possibile data di lancio, a quanto pare in netto anticipo rispetto a quanto suggerito fino a qualche giorno fa.

AMD sembrerebbe intenzionata ad anticipare il lancio della sua nuova scheda video basata su architettura RDNA 4, ma non è tutto; la stessa fonte riporta che l’azienda di Lisa Su starebbe pensando anche a un posticipo di un altro prodotto interessante, la Radeon RX 9070 GRE.

AMD Radeon RX 9060 XT potrebbe arrivare prima del Computex Taipei

Fino a qualche ora fa si pensava che AMD avesse programmato il lancio della Radeon RX 9060 XT in contemporanea al Computex 2025, evento che come saprete si svolge annualmente a Taipei a cavallo della fine di maggio e inizio giugno. Fonti abbastanza attendibili che provengono dal forum cinese Board Channel, dove praticamente affluiscono anche i maggiori partner di AMD e NVIDIA, suggeriscono invece che AMD abbia anticipato la presentazione almeno di una decina di giorni; la data suggerita è il 18 maggio, mentre inizialmente si parlava dell’ultima settimana del mese prossimo.

Se confermata, questa mossa non si tradurrà automaticamente in una disponibilità anticipata della Radeon RX 9060 XT che, viste ormai le politiche aziendali e di marketing attuali, potrebbe comunque giungere ufficialmente sugli scaffali a inizio giugno (felici se avverrà il contrario).

Come più volte discusso, la Radeon RX 9060 XT andrà a sfidare l’ultima arrivata in casa NVIDIA, ovvero la GeForce RTX 5060 Ti e, al pari di quest’ultima, sarà disponibile in tagli con 16 GB e 8 GB di VRAM. Così come per la controparte NVIDIA, siamo convinti che il modello da 8 GB non avrà particolari riscontri tra i gamer, mentre la Radeon RX 9060 XT 16 GB potrebbe farsi strada nel segmento del gaming a 1080P/1440P grazie alla nuova architettura RDNA 4 e tecnologie come FSR 4 con Frame Generator.

Riguardo le caratteristiche tecniche, Radeon RX 9060 XT utilizzerà una GPU Navi 44 XT da 2.048 Stream Processor; la GPU sarà molto spinta in frequenza (almeno 3,2 GHz), mentre la VRAM sarà di tipo GDDR6 20 Gbps su bus a 128 bit. Il successo di questo modello ovviamente sarà condizionato da prezzo e relativa disponibilità; la variante da 16 GB di Radeon RX 9060 XT dovrebbe avere un MSRP compreso tra 329 e 379 dollari, decisamente competitivo rispetto alla NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 GB.

Radeon RX 9060 XT anticipata, ma AMD potrebbe posticipare la Radeon RX 9070 GRE

Se da un lato arrivano buone notizie per i gamer che bazzicano la fascia medio-bassa, per chi punta a un’opzione AMD di fascia media leggermente superiore c’è invece una doccia fredda. La stessa fonte di Board Channel infatti conferma che mentre Radeon RX 9060 XT sarà anticipata, la Radeon RX 9070 GRE verrà al contrario posticipata all’ultimo trimestre dell’anno, per intenderci in autunno.

A differenza della sorella minore, AMD Radeon RX 9070 GRE o Great Radeon Edition, monterà un chip RDNA 4 Navi 48 XL con 3.072 Stream Processor e 12 GB di VRAM GDDR6 su bus a 192 GB. Seppure sia una versione ampiamente depotenziata della GPU che equipaggia la serie Radeon RX 9070, Navi 48 XL potrebbe risultare molto valida nel gaming a 1440P con FSR, riuscendo a gestire praticamente tutti i titoli più recenti a 1080P con il massimo grado di dettaglio e ray-tracing abilitato.

Radeon RX 9070 GRE sarà l’anello di congiunzione tra Radeon 9070 e Radeon 9060, pensiamo però che un posticipo così consistente potrebbe essere controproducente per AMD, favorendo ulteriormente il competitor NVIDIA in una fascia di mercato dove invece gli utenti cercano da sempre il miglior rapporto prestazioni/prezzo.

AMD Radeon RX 9060 XT e AMD Radeon RX 9070 GRE: ecco le possibili caratteristiche

AMD al momento non ha condiviso particolari aggiornamenti riguardo le specifiche tecniche delle sue prossime schede grafiche della serie Radeon RX 9000. A seguire però abbiamo raccolto tutte le info a disposizione cercando di mettere insieme le schede tecniche dei due prodotti, al momento parziali e da confermare ufficialmente.

AMD Radeon RX 9060 XT

Architettura AMD RDNA 4

GPU Navi 44 XT

Processo produttivo N4P FinFET (5 nm)

Stream Processor 2.048

Frequenza Boost circa 3.200 MHz

AMD Infinity Cache 3a gen

Memoria 8 o 16 GB GDDR6

Velocità memoria 20 Gbps

Bus memoria 128 bit

Larghezza di banda memoria 320 GB/s

PCI-E 5.0 x8

Total Board Power ?

Output video 1x HDMI 2.1b, 3x Display Port 2.1a

Possibili prezzi 269/299 $ 8 GB – 329/379 $ 16 GB

Radeon RX 9070 GRE