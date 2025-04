Instagram ha finalmente alzato il sipario su Edits, l’applicazione gratuita progettata espressamente per offrire un ambiente completo e intuitivo per l’editing video su smartphone, annunciata a inizio anno. Disponibile sia per dispositivi Android che iOS, l’app nasce con un obiettivo ben preciso: fornire agli utenti, dai creator più navigati ai semplici appassionati, uno strumento accessibile ma potente per creare video di qualità professionale, pronti da condividere non solo su Instagram o Facebook, ma anche su qualsiasi altra piattaforma.

Una mossa quella di Meta, che giunge con circa due mesi di ritardo rispetto alla tabella di marcia iniziale, ma che si pone sin da subito come una chiara risposta a CapCut, l’app di casa ByteDance (la società dietro TikTok) ormai diventata un riferimento per milioni di utenti in tutto il mondo.

Edits è un editor pensato per tutti, semplice, potente e gratuito

La filosofia alla base di Edits è tanto semplice quanto ambiziosa: portare un’esperienza di editing completa anche sui piccoli schermi, senza richiedere competenze avanzate o software complessi. Il layout dell’app richiama per certi versi i programmi professionali come Premiere o Final Cut, ma in una forma più leggera e ottimizzata per l’uso da mobile.

Una volta effettuato l’accesso con il proprio account Instagram, l’interfaccia principale si apre su una home che consente di caricare clip video o foto già presenti nella galleria, oppure di registrarne di nuove direttamente dall’app, con una durata massima di 10 minuti. L’editor permette di:

aggiungere file audio dalla libreria musicale di Instagram o dalla memoria del telefono

inserire testo personalizzabile (font, colori, dimensioni)

registrare voice-over direttamente dal microfono del dispositivo

generare sottotitoli automatici, modificabili a piacimento

sfruttare overlay video e green screen

ritagliare soggetti per evidenziarli in primo piano

animare immagini statiche grazie all’intelligenza artificiale

applicare effetti visivi e filtri, per un look più cinematografico

Uno degli aspetti più interessanti dell’app è la sua profonda integrazione con l’intelligenza artificiale, che rende l’esperienza ancora più immediata e intelligente; già oggi, Edits è in grado di facilitare il montaggio attraverso strumenti che sfruttano l’IA per migliorare l’aspetto dei video, animare immagini statiche o generare sottotitoli multilingua.

Ma le novità non finiscono qui: nei prossimi mesi è previsto l’arrivo della funzione “keyframe”, che permetterà di cambiare stile, atmosfera e ritmo di intere clip semplicemente regolando alcuni parametri guidati dall’IA; inoltre, sarà possibile condividere versioni work-in-progress dei propri video per ricevere feedback in anteprima da amici o collaboratori.

Particolare attenzione è stata riservata anche alla gestione dei progetti, Edits permette di salvare, catalogare e riprendere in qualsiasi momento i lavori in corso, oltre a offrire una dashboard con statistiche aggiornate in tempo reale, come visualizzazioni e interazioni.

E a differenza di molte alternative, CapCut in primis, i video possono essere esportati in 4K, senza alcuna filigrana; ciò significa che gli utenti potranno sfruttare Edits anche per progetti destinati a piattaforme terze, YouTube compreso, senza alcun marchio visibile.

Instagram Edits rappresenta, a tutti gli effetti, una nuova era per la creazione di contenuti mobile-first. L’approccio semplificato, la libertà creativa garantita dall’assenza di watermark, e il supporto crescente dell’intelligenza artificiale, ne fanno uno strumento che potrebbe rapidamente entrare nella routine quotidiana di chiunque pubblichi video online, dagli influencer più seguiti fino ai semplici utenti in cerca di un tool efficace e gratuito.

Gli utenti dovranno dunque solo prendersi qualche minuto per familiarizzare con l’interfaccia e dare libero sfogo alla fantasia, ovviamente dopo aver scaricato il software per il proprio smartphone utilizzando uno dei link qui sotto.

Scarica Edits per Android dal Google Play Store

Scarica Edits per iOS dall’App Store