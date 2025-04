Amazon sta proponendo una serie di sconti che potrebbe esservi utili per ampliare la vostra smart home o per “aggiornare” la vostra TV: sul sito sono infatti disponibili numerosi ribassi sui dispositivi Amazon, tra i quali possiamo trovare i prodotti della gamma Fire TV Stick, ma anche quelli delle serie Echo, Ring e Kindle. Scopriamo insieme le offerte più interessanti.

Tante offerte sui dispositivi Amazon, tra Fire TV, Echo, Ring, Kindle e non solo

Amazon propone ciclicamente sconti sui suoi dispositivi, ma in questo caso lo fa senza particolari “ricorrenze”: dopo la Festa delle Offerte di Primavera, conclusasi alla fine di marzo, per il prossimo evento del sito dovremo attendere probabilmente il mese di luglio, quando si dovrebbe tenere la nuova edizione del Prime Day.

Per acquistare in offerta un dispositivo Amazon non sarà necessario attendere così a lungo, visti gli sconti a disposizione in queste ore. Sul sito sono accessibili ribassi per i prodotti della linea Fire TV, come Fire TV Stick HD, Fire TV Stick 4K e Fire TV Stick 4K Max, ma anche per la gamma Echo, tra Echo Dot, Echo Pop, Echo Auto, Echo Show 8 e così via. In più sono coinvolte le telecamere di sorveglianza Ring, gli ebook reader Amazon Kindle e non solo.

Ecco una selezione delle offerte disponibili in queste ore su Amazon:

Queste erano solo alcune delle offerte sui dispositivi Amazon proposte in queste ore sul sito. Se volete consultare tutti gli sconti potete seguire uno dei link qui in basso. Siete riusciti a trovare qualcosa di vostro gradimento?