Annunciato in anteprima durante il CES 2025, Razer PC Remote Play è finalmente disponibile per il pubblico, la piattaforma sviluppata da Razer per lo streaming dei giochi per PC su dispositivi mobili ha fatto il suo debutto ufficiale su Google Play Store e App Store, segnando un passo deciso verso un ecosistema sempre più votato alla flessibilità, alla qualità e soprattutto al gioco in mobilità.

Giochi PC ovunque, come funziona Razer PC Remote Play

Il concetto alla base di Razer PC Remote Play è piuttosto semplice: giocare ai titoli installati sul proprio PC direttamente su smartphone o tablet, sfruttando il collegamento in streaming e mantenendo risoluzione, frequenza di aggiornamento e rapporto d’aspetto nativi. Una promessa importante, resa possibile grazie alla base tecnica fornita dal noto client open-source Moonlight, già apprezzato da anni nella community del game streaming.

Per farlo funzionare, però, serve un piccolo ecosistema software ben strutturato:

sul PC con Windows 11 sarà necessario installare il nuovo Razer Cortex Launcher , aggiornato con un’interfaccia completamente ridisegnata e compatibile con i principali store digitali (come Steam, Epic Games Store e PC Game Pass)

, aggiornato con un’interfaccia completamente ridisegnata e compatibile con i principali store digitali (come Steam, Epic Games Store e PC Game Pass) lato mobile, che sia uno smartphone Android 14, un dispositivo iOS 18 o addirittura un iPad, bisognerà installare due app: Razer PC Remote Play e Razer Nexus, quest’ultima già nota agli utenti per la gestione dei controller e dei giochi compatibili

L’applicazione, attualmente in versione Beta, integra già alcune delle tecnologie più avanzate nel campo del video streaming, a partire dal supporto nativo al codec AV1, che garantisce una compressione più efficiente e una latenza inferiore, fino all’integrazione completa con i controller della gamma Razer, in particolare con il nuovo Razer Kishi Ultra.

Chi utilizza quest’ultimo in abbinata con uno smartphone Android potrà godere anche della tecnologia proprietaria Sensa HD Haptics, che sfrutta l’audio del gioco per generare feedback tattili precisi e immersivi. Si tratta, a tutti gli effetti, della stessa tecnologia utilizzata nei dispositivi mobili per le vibrazioni silenziose, ma portata ora a un nuovo livello di precisione e intensità.

E per chi preferisce lo stile di gioco più tradizionale? Nessun problema, durante lo streaming su iPad, l’app Razer PC Remote Play offre pieno supporto a tastiere, mouse e trackpad; un’opzione perfetta per chi ama gli FPS o i giochi strategici, dove la precisione dei controlli fa la differenza.

Come detto, Razer PC Remote Play è già disponibile al download su tutte le principali piattaforme mobili, a patto che si rispettino i requisiti minimi:

Windows 11 per il PC

Android 14 o superiore per smartphone e tablet Android

iOS 18 per iPhone e iPad

Chi possiede un controller compatibile (oltre al Kishi Ultra, sono supportati anche tutti i controller standard per Android e iOS) potrà iniziare fin da subito a testare la qualità dello streaming che sembra particolarmente promettente, soprattutto in reti Wi-Fi stabili o connessioni 5G.

Con Razer PC Remote Play, l’azienda americana sembra voler alzare ulteriormente l’asticella nel panorama dello streaming locale dei giochi per PC, offrendo un’alternativa concreta a soluzioni come Steam Link o Moonlight stesso, ma con un’integrazione più raffinata e pensata appositamente per chi possiede già hardware Razer.

Siamo ancora nella fase iniziale, ma le premesse ci sono tutte: supporto controller completo, compatibilità estesa, prestazioni ottimizzate e, soprattutto, qualità visiva elevata, con codec all’avanguardia; il tutto racchiuso in un’interfaccia moderna e semplice da configurare, almeno stando alle prime prove.

Staremo a vedere come evolverà nel corso delle prossime settimane, anche perché Razer potrebbe aggiungere nuove funzionalità durante la beta pubblica. Per coloro tra voi interessati a testare con mano l’app Razer PC Remote Play, vi lasciamo qui sotto i link per il download.

Scarica Razer PC Remote Play dall’App Store

Scarica Razer PC Remote Play dal Google Play Store