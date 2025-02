Razer, uno dei marchi più noti nella comunità internazionale di videogiocatori, ha stretto una collaborazione con Mojang Studios – team creatore del popolare Minecraft – per creare una collezione di accessori e periferiche di gioco unica nel suo genere e che, probabilmente, ogni fan del videogame vorrà avere.

La partnership tra le due società (peraltro, ben accomunate dalla passione per uno spiccato colore verde), ha permesso di trasformare quattro prodotti Razer in pezzi da collezione che potrebbero essere facile preda degli amanti del genere.

Vediamo di cosa si tratta.

Razer BlackWidow V4 X Minecraft Edition

Il primo accessorio presentato è una tastiera meccanica da gioco RGB dotata di 6 tasti macro, illuminazione, poggiapolsi, tasti multimediali, connettività via cavo. I tasti hanno ABS e stabilizzatori lubrificati, garantendo la migliore sensazione di utilizzo in ogni sessione di gioco. Ben evidente è la caratterizzazione dell’accessorio, che presenta i blocchi di erba alla base e i Creeper che si aggirano intorno ai tasti delle frecce. È altresì la periferica più cara tra quelle presentate, con un costo al dettaglio di 199,99 euro.

Razer Kraken V4 X Minecraft Edition

Le nuove cuffie Razer Kraken V4 X offrono un ottimo filtro contro ogni forma di distrazione, per concentrarsi esclusivamente sul gioco. RGB cablate, le cuffie garantiscono un suono potente e realistico, oltre a comunicazioni vocali di alta qualità. I più appassionati non mancheranno di notare la presenza dei Creeper nascosti all’interno. Il prezzo delle cuffie gaming è pari a 109,99 euro.

Razer Cobra Minecraft Edition

Il Razer Cobra è un mouse da gioco RGB cablato e leggero, che riprende l’estetica di uno dei tradizionali blocchi di terra Minecraft. È dotato di tasti ottici ultraresistenti e ultraprecisi per una performance ancora più sofisticata. Il prezzo del mouse da gaming è di 69,99 euro.

Razer Gigantus V2 Minecraft Edition

Infine, il tappetino per mouse, morbido e confortevole, progettato per guidare i passaggi del mouse in modo più fluido e preciso. Il prezzo in euro non è ancora stato comunicato (in dollari è invece pari a 29,99 USD), ma siamo certi sia un elemento che passerà in secondo piano rispetto alla volontà di completare la propria collezione Minecraft.

Complessivamente, l’intero set ha un costo di circa 360 euro, con un sovrapprezzo di circa 100 euro rispetto alle versioni standard. Per un vero fan, però, probabilmente si tratta di un sacrificio ben fronteggiabile, tenendo conto che ogni acquisto sblocca contenuti esclusivi all’interno del gioco: chi acquista le cuffie o la tastiera, ad esempio, otterrà l’Ender Dragon Shawl per il proprio personaggio, mentre chi acquista il mouse o il tappetino, otterrà l’Overgrown Arm.

I nuovi prodotti Razer Minecraft sono disponibili qui anche sul sito internet di Amazon, con consegne entro qualche settimana.