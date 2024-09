Nel corso delle ultime ore, la compagnia Razer ha presentato ufficialmente la sua nuova tastiera BlackWidow V4 Pro 75%, pensata appositamente per avere il massimo delle prestazioni nel gaming: scopriamone insieme le principali funzionalità e le specifiche tecniche nel dettaglio.

Razer BlackWidow V4 Pro 75% nei dettagli

Una delle funzionalità più interessanti di Razer BlackWidow V4 Pro 75% consiste nella combinazione tra la tecnologia Razer HyperSpeed e Razer HyperPolling, che sfruttano il display OLED integrato per restituire il massimo della personalizzazione.

Il display consente infatti di visualizzare le animazioni personalizzate, lo stato attuale della tastiera, il contatore audio e altre informazioni ancora. Grazie allo schermo integrato è poi possibile regolare rapidamente tutte le impostazioni della tastiera, come gli effetti di illuminazione, le opzioni di risparmio energetico, il polling rate e tanto altro. L’utente può infatti selezionare una nuova modalità di risparmio energetico che disattiva temporaneamente la retroilluminazione del display OLED e mette in pausa la comunicazione con Razer Synapse, garantendo ore extra di autonomia e arrivando a 2100 ore dichiarate di durata totale.

La nuova tastiera funziona in sinergia con l’app Razer Synpase 4, che permette di accedere a tutte le funzionalità della nuova periferica e alle sue opzioni di personalizzazione, coadiuvata dalla connettività Bluetooth 5,1 e Wireless a 4000 Hz reali che garantiscono una risposta rapida.

Per non parlare del design della tastiera, che è stato realizzato appositamente per garantire una buona esperienza d’uso anche per i giocatori più esigenti, con gli switch tattili Razer Orange già preinstallati nella configurazione. I giocatori hanno inoltre la possibilità di personalizzare il feel dei tasti, grazie alla compatibilità con gli switch meccanici rispettivamente a 3 e 5 pin. Il suono della battitura è estremamente pulito, grazie alla presenza del plate foam e degli stabilizzatori a vite lubrificati con Krytox GPL 205g0, che riducono al minimo ogni possibile fruscio.

I giocatori possono poi personalizzazione l’illuminazione dei singoli tasti grazie agli effetti RGB Razer Chrome, con cui è possibile sperimentare tra numerosi effetti di luce dinamici che si adattano al gioco del momento, grazie all’integrazione con la nuova app Razer Chroma. Il comfort in questo caso è garantito dal poggiapolsi magnetico in similpelle, che si aggancia automaticamente alla tastiera RAZER e offre così un supporto ergonomico ideale anche per le sessioni di gioco più prolungate.

Razer BlackWidow V4 Pro 75% sarà disponibile a partire dal prossimo 24 settembre sul sito ufficiale RAZER e presso i principali rivenditori autorizzati, con un probabile arrivo su Amazon ad un costo di 349,99 euro.