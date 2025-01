La prima giornata del CES 2025 si sta rivelando particolarmente ricca di novità, e per quanto riguarda il gaming c’è parecchia carne al fuoco in casa Razer. Quest’ultima presenta infatti il nuovo notebook Razer Blade 16, ma anche Razer Handheld Dock Chroma per i dispositivi mobili, Razer Monitor Stand Chroma da abbinare ai monitor, le luci Razer Aether Standing Light Bars e la sedia Razer Iskur V2 X.

In più, l’azienda svela Razer HyperBoost per il Razer Laptop Cooling Pad, la funzione Razer PC Remote Play per Kishi Ultra, e ha parlato di Project Arielle e Project AVA. Procediamo però con ordine e andiamo a scoprire tutto più da vicino.

Razer Blade 16 è il notebook da gaming più sottile di sempre

Iniziamo proprio da Razer Blade 16, nuovo notebook da gaming svelato durante questo CES 2025 di Las Vegas. Si tratta del modello da gaming più sottile di sempre (solo 14,9 mm), con un volume di circa il 30% inferiore rispetto alla precedente generazione e una nuova tastiera con una corsa migliorata di 1,5 mm (per un’escursione del 50% superiore). Ciononostante è ricco di potenza: è dotato di processori AMD Ryzen 9 AI (fino a HX 370) con NPU a supporto, GPU NVIDIA di ultima generazione (fino a GeForce RTX 5090) e di un massimo di 64 GB di RAM LPDDR5X.

Lo schermo è un OLED da 16 pollici a risoluzione QHD+ con refresh rate fino a 240 Hz e un tempo di risposta di 0,2 ms, mentre la batteria arriva a 90 Wh: quest’ultima è compatibile con una ricarica rapida in grado di far tornare all”80% in appena 45 minuti. Lato audio, il nuovo Blade 16 fa uso di un sistema THX con surround virtuale 7.1 e un sistema di sei altoparlanti. Il nuovo notebook è costruito in alluminio con telaio monoscocca, ed è dotato di una soluzione di raffreddamento con camera di vapore su misura.

Razer Blade 16 sarà disponibile all’acquisto entro il primo trimestre 2025, ma non sono stati forniti dettagli sul prezzo di vendita consigliato. Siamo sicuri che torneremo successivamente sull’argomento.

Razer Handheld Dock Chroma e Monitor Stand Chroma

Proseguiamo perché abbiamo ancora tante novità di cui parlare, tra cui Razer Handheld Dock Chroma: si tratta di un supporto per dispositivi mobili pensato per l’utilizzo in varie situazioni e per il gaming portatile. Il dock offre un sistema di alimentazione da 100 W, un hub USB, una porta di rete e una HDMI: può dunque essere utilizzato per caricare la batteria, ma anche per collegare tastiera e mouse per giocare. Può essere utilizzato anche come supporto per la console portatile o il tablet, con possibilità di regolare l’angolazione. La porta HDMI permette il collegamento alla TV o a uno schermo, così da utilizzare i dispositivi collegati come una sorta di console.

Razer Handheld Dock Chroma è disponibile all’acquisto in preordine al prezzo consigliato di 89,99 euro, con spedizioni previste dal 30 gennaio 2025.

Sempre in ambito Chroma, vale la pena spendere due parole anche per il Monitor Stand Chroma: con una lunghezza di 500 mm e una larghezza di 210 mm, il supporto consente di sollevare il monitor o altri dispositivi all’altezza perfetta per il gaming o per qualsiasi altro tipo di utilizzo. È dotato di un hub con 4 porte USB Type C integrato e di un elegante alloggiamento per tutta l’attrezzatura. Naturalmente offre illuminazione RGB personalizzata.

Razer Monitor Stand Chroma è disponibile all’acquisto in preordine al prezzo consigliato di 179,99 euro, con spedizioni previste dal 28 gennaio 2025.

Le Razer Aether Standing Light Bars migliorano l’atmosfera

Razer lancia anche Aether Standing Light Bars, barre luminose pensate per amplificare l’atmosfera in qualsiasi situazione, che si tratta di giochi, film o musica. Si possono sincronizzare con il resto della postazione Chroma e possono essere rivolte verso la parete per migliorare l’estetica oppure verso di sé per godersi appieno gli effetti di gioco integrati. Offrono 16,8 milioni di colori e una suite di effetti luminosi.

Le nuove Light Bars possono essere configurate anche come dispositivi domotici, con supporto a Matter, Google Home (e Google Assistant) e ad Amazon Alexa. Niente paura per quanto riguarda i cavi: basta un singolo cavo USB Type-C.

Le Razer Aether Standing Light Bars saranno disponibili all’acquisto dalla fine di gennaio 2025 al prezzo consigliato di 119,99 euro. Sono attualmente in preordine.

Razer Iskur V2 X: la nuova sedia da gaming di qualità a un prezzo più accessibile

Al CES 2025 viene lanciata una nuova sedia da gaming, questa volta pensata per una fascia di prezzo più accessibile: si tratta di Razer Iskur V2 X, variante meno costosa della Iskur V2 lanciata circa un anno fa. Presenta un’estetica parzialmente rivista, con un nuovo sistema per la parte lombare che punta a combinare ergonomia e comfort. Dall’arco lombare integrato ai cuscini sagomati in schiuma ad alta densità, fino alla reclinazione di 152 gradi e ai braccioli 2D regolabili, tutto è pensato per migliorare l’esperienza di seduta.

Contrariamente alla sorella maggiore, la Iskur V2 X viene proposta solo nella versione con tessuto multistrato traspirante e nella colorazione nera. La qualità costruttiva consente alla nuova sedia di ospitare una persona alta fino a 1,90 metri con un peso di 136 chili.

Razer Iskur V2 X è già disponibile all’acquisto tramite il sito ufficiale al prezzo consigliato di 299,99 euro.

Project Arielle è la sedia del “futuro”, mentre Project AVA è il coach AI per gli esport

Proseguiamo con due interessanti “progetti” svelati da Razer in queste ore: il primo è Project Arielle, una sedia da gaming “del futuro” con un sistema termico integrato pensato per far sentire all’utilizzatore sempre la temperatura giusta. Il nuovo prodotto sperimentale può scaldare e raffreddare la superficie allo scopo di garantire sempre il massimo comfort durante il gaming: questo risultato viene ottenuto attraverso speciali ventole integrate nel telaio, che consentono di ridurre la sudorazione e abbassare la temperatura da 2 a 5 gradi (con 3 livelli di velocità delle ventole). Il riscaldamento si attiva su specifica richiesta dell’utente e permette di portare la sedia a una temperatura massima di 30 gradi (sempre attraverso il sistema di ventole). Il tutto può essere controllato tramite l’apposito pannello touch integrato.

Project AVA è qualcosa di completamente diverso, ma sempre votato al gaming. Si tratta di un compagno di gioco intelligente, un vero e proprio copilota AI dedicato ai giocatori. Il coach di esport in tempo reale può fornire consigli pre-partita o durante il gioco, ma anche offrire analisi post-partita, dare suggerimenti per la build, offrire guide per i boss o per il gioco, aiutare nella configurazione dell’hardware e non solo. Può anche controllare gli ultimi aggiornamenti di hardware, software e firmware, in modo che i giocatori siano sempre pronti a partire.

Ci sono anche Razer PC Remote Play e HyperBoost per Laptop Cooling Pad tra le novità

Chiudiamo questa carrellata di novità di casa Razer parlando delle funzioni PC Remote Play e HyperBoost. Razer PC Remote Play è un progetto ancora in via di sviluppo, e per il quale non sono stati forniti tutti i dettagli: quel che possiamo dirvi è che il suo scopo è quello di far giocare ovunque sfruttando l’hardware del PC e trasmettendo il video in streaming a un altro dispositivo.

In particolare, sfruttando la potenza di Kishi Ultra, questa funzionalità consente ai giocatori di trasmettere in streaming giochi a piena risoluzione direttamente dai PC, ottimizzati con Razer Sensa HD Haptics, su dispositivi Android. Con un’integrazione tramite l’app Razer Nexus (senza abbonamento), i giocatori possono scorrere e avviare tutti i loro giochi per PC direttamente dal dispositivo mobile e sperimentare la piena potenza della loro configurazione e la versatilità del catalogo di giochi per PC ovunque vadano.

HyperBoost è invece è una funzione software appositamente studiata per sfruttare al massimo le capacità di raffreddamento intelligente del Razer Laptop Cooling Pad e massimizzare le prestazioni del notebook Blade compatibile (dal 2023 in avanti). Basta scaricare il firmware personalizzato per il modello specifico per godersi migliori prestazioni termiche, che potrebbero portare a incrementi degli FPS fino al 20%.

Il Laptop Cooling Pad è un supporto di raffreddamento smart per laptop da 14 a 18 pollici: si può adattare alla maggior parte dei notebook, offre ventole che si spingono fino a 2550 giri al minuto ed è disponibile in preordine sul sito ufficiale al prezzo consigliato di 149,99 euro. Le spedizioni sono previste dal 27 gennaio 2025.