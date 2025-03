Negli ultimi anni, Apple ha investito ingenti risorse nel settore della salute e del benessere, integrando nei propri dispositivi funzioni sempre più avanzate per il monitoraggio dei parametri vitali e l’analisi delle abitudini quotidiane; ora, secondo un recente report, l’azienda di Cupertino sarebbe al lavoro su un nuovo assistente basato sull’intelligenza artificiale, pensato per offrire suggerimenti personalizzati su come mantenersi in forma e migliorare il proprio stato di salute.

Apple punta a rivoluzionare l’app Salute con l’intelligenza artificiale

Secondo quanto condiviso da Mark Gurman di Bloomberg, Apple starebbe sviluppando una funzione avanzata per l’app Salute (Apple Health), che sfrutterebbe l’intelligenza artificiale per analizzare i dati raccolti dai dispositivi dell’ecosistema Apple, come iPhone, Apple Watch e potenzialmente anche Vision Pro, al fine di fornire consigli su misura per gli utenti.

L’idea di un assistente IA che aiuti a migliorare il benessere non è del tutto nuova: già oggi l’Apple Watch offre suggerimenti basati sull’attività fisica e sulla frequenza cardiaca, ma questa nuova implementazione potrebbe portare il concetto a un livello superiore, con raccomandazioni più mirate e dettagliate, basate non solo sui dati biometrici ma anche sulle abitudini e sulle preferenze dell’utente.

Apple potrebbe sfruttare l’intelligenza artificiale generativa per elaborare i dati raccolti e offrire consigli più raffinati e contestualizzati: ad esempio, se un utente ha dormito poco negli ultimi giorni e registra un livello di stress elevato, l’assistente potrebbe suggerire tecniche di rilassamento o una modifica della routine serale per migliorare la qualità del sonno; oppure, nel caso di una diminuzione dell’attività fisica rispetto alla media abituale, potrebbe proporre un promemoria per un allenamento leggero o un’attività alternativa.

Questo sistema si baserebbe su algoritmi di machine learning in grado di individuare schemi e tendenze nei dati dell’utente, adattandosi nel tempo alle sue esigenze e ai suoi obiettivi. Inoltre, non è da escludere che possa essere integrato con altre applicazioni di terze parti, ampliando ulteriormente le funzionalità offerte.

Al momento, non ci sono dettagli ufficiali su quando Apple potrebbe lanciare questa nuova funzione, ma considerando la crescente enfasi sull’intelligenza artificiale e sul settore della salute, è probabile che ne sapremo di più nei prossimi mesi; secondo Gurman tuttavia, il rilascio potrebbe avvenire già con iOS 19.4, ovvero tra circa un anno.

Dovremo dunque pazientare ancora un po’ per scoprire come questa tecnologia potrà aiutarci concretamente nella gestione della nostra salute, quello che è certo però, è che Apple continua a puntare forte sull’integrazione tra IA e benessere, con l’obiettivo di offrire un’esperienza sempre più personalizzata e proattiva. Resta da vedere fino a che punto questa innovazione potrà rivoluzionare il modo in cui ci prendiamo cura di noi stessi.