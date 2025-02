Tramite un comunicato stampa pubblicato sulla propria Newsroom, Apple ha annunciato il lancio di uno studio olistico sulla salute che si rivolge esclusivamente ai cittadini statunitensi e vuole esplorare le relazioni tra varie aree della salute.

Lo studio, condotto in collaborazione con l’istituto Brigham and Women’s Hospital, affiliato didattico della Harvard Medical School, ha l’obiettivo di determinare il ruolo che i prodotti della Mela morsicata quali iPhone, Apple Watch e Airpods, svolgono nel promuovere e migliorare la salute fisica, la salute mentale e la salute generale.

Apple lancia un nuovo studio sulla salute negli Stati Uniti

Che impatto hanno sulla vita di tutti i giorni e, di conseguenza, sul benessere generale degli utenti, gli iPhone, gli Apple Watch e le cuffie AirPods? Per provare a rispondere a questa domanda, il colosso di Cupertino ha lanciato un nuovo studio, chiamato semplicemente Apple Health Study.



Di seguito riportiamo le parole di Calum MacRae, medico, ricercatore, cardiologo e professore di medicina presso la Harvard Medical School, nonché ricercatore principale dello studio condotto dal colosso di Cupertino presso il Brigham and Women’s Hospital:

Abbiamo appena iniziato a scalfire la superficie di come la tecnologia possa migliorare la nostra comprensione della salute umana. Siamo entusiasti di far parte dell’Apple Health Study, poiché continuerà a esplorare le connessioni tra diverse aree della salute utilizzando la tecnologia che così tante persone portano con sé ogni giorno.

L’Apple Health Study sfrutta gli insegnamenti tratti da due precedenti studi del gruppo di ricerca del colosso di Cupertino, Hearing Study e Heart and Movement Study, che hanno riscosso una massiccia partecipazione negli Stati Uniti (oltre 350.000 partecipanti).

Questo nuovo studio vuole comprendere come i dati provenienti dai dispositivi tecnologici (anche di terze parti) possano essere usati per prevedere, monitorare, rilevare e gestire i cambiamenti nella salute dei partecipanti.

Lo studio è disponibile nell’app Apple Research

Lo studio, che verrà condotto tramite l’app Apple Research, è progettato per esplorare i cambiamenti nella salute e, per farlo, andrà a tenere conto di svariate aree di salute e malattia come attività fisica, invecchiamento, salute cardiovascolare e circolatoria, capacità cognitive, udito, salute mentale, salute mestruale, metabolismo, salute respiratoria, sonno e molto altro.

Di seguito riportiamo le parole del dottor Sumbul Desai, vicepresidente della divisione Health presso Apple, che fa sapere quanto sia stata preziosa l’app Research per cercare di raccogliere dati utili per migliorare la salute degli utenti con l’introduzione di nuove funzionalità sui dispositivi della Mela morsicata:

Ricerca e validazione sono parte fondamentale di tutto il nostro lavoro nel settore della salute, supportando le funzionalità innovative che offriamo ai nostri utenti su tutti i dispositivi. Le preziose informazioni che abbiamo ottenuto dal lancio dell’app Research ci hanno permesso di introdurre nuovi strumenti innovativi per i nostri utenti, tra cui l’app Vitals su Apple Watch e Walking Steadiness su iPhone, e di far emergere nuove conoscenze in aree della salute che sono state a lungo sottovalutate, come la salute mestruale e uditiva. Siamo entusiasti di presentare l’Apple Health Study, che non farà altro che accelerare la nostra comprensione della salute e della tecnologia in tutto il corpo umano, sia fisicamente che mentalmente.

Per maggiori informazioni sul programma, le cui iscrizioni sono aperte a coloro che vivono negli Stati Uniti attraverso l’app Apple Research, vi rimandiamo al comunicato stampa dedicato, diffuso dal colosso di Cupertino.