Sono trascorsi oltre cinque anni dal lancio di Apple One, soluzione che il colosso di Cupertino ha studiato per offrire agli utenti il meglio del suo ecosistema di app e servizi.

Da tempo si susseguono le indiscrezioni secondo cui Apple starebbe valutando di cambiare il nome di questo servizio, arricchendolo di nuove funzionalità e secondo il popolare giornalista di Bloomberg Mark Gurman ciò potrebbe avvenire nel corso del 2025.

Cosa sappiamo del nuovo servizio di Apple per la salute

Gurman già da alcuni anni parla di un nuovo servizio a pagamento su cui il colosso di Cupertino sarebbe al lavoro, progettato per offrire agli utenti un adeguato supporto nel settore della salute e del benessere, definito dal giornalista come un servizio di coaching basato sull’intelligenza artificiale.

Questo nuovo servizio, che dovrebbe poter contare su una propria applicazione, sarebbe stato studiato per mantenere gli utenti motivati ​​a fare esercizio fisico e a migliorare le abitudini alimentari e dovrebbe anche aiutarli a dormire meglio, il tutto con il pagamento di un canone mensile.

In pratica, l’idea sarebbe quella di sfruttare l’intelligenza artificiale e i dati ricavati da Apple Watch per fornire agli utenti suggerimenti e creare appositi programmi di allineamento, basati sui loro specifici obiettivi e necessità.

Mark Gurman non specifica se questo nuovo servizio sarà incluso in Apple One ma non sembrano esservi dubbi al riguardo, essendo questa la soluzione del colosso di Cupertino che racchiude tutti i suoi servizi a pagamento.

Infine, per quanto riguarda il lancio di questo nuovo servizio, il giornalista non è in grado di confermare se sia in programma per il 2025, cosa che appare comunque molto probabile, anche tenuto conto di quanto l’azienda stia puntando sempre più forte sull’intelligenza artificiale. Staremo a vedere.