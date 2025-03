Apple ha iniziato a distribuire un importante aggiornamento per le sue app di editing video Final Cut Pro, sia su Mac che su iPad, introducendo diverse funzionalità basate su Apple Intelligence (l’intelligenza artificiale proprietaria dell’azienda) e miglioramenti generali pensati per ottimizzare il flusso di lavoro dei creatori di contenuti; anche l’app Final Cut Camera ha ricevuto alcune migliorie.

Apple Intelligence entra in Final Cut Pro

Come prevedibile, anche le app professionali di Apple iniziano a beneficiare delle potenzialità dell’intelligenza artificiale; in particolare, Final Cut Pro su Mac e iPad riceve strumenti avanzati per il montaggio automatico, la gestione dei contenuti e il miglioramento dell’efficienza operativa.

Di seguito riportiamo i changelog completi condivisi dall’azienda, dove vengono messe in evidenza tutte le nuove funzioni che puntano a rendere il lavoro di montaggio più rapido e intuitivo, riducendo il tempo necessario per operazioni manuali ripetitive:

Final Cut Pro 11.1 include i seguenti miglioramenti e correzioni di bug: • Aggiungi correzioni colore ed effetti a una clip di regolazione sopra la timeline per applicarli a una gamma di clip contemporaneamente. • Lasciati ispirare da Image Playground e usa Apple Intelligence per creare rapidamente immagini stilizzate basate su una descrizione, concetti suggeriti o persone dalla tua libreria Foto. (Richiede macOS 15.2 o versioni successive sui modelli Mac con M1 o versioni successive.) • Velocizza i flussi di lavoro della maschera magnetica con importanti correzioni di bug, miglioramenti delle prestazioni e una nuova scorciatoia da tastiera per mostrare o nascondere l’editor della maschera magnetica. • Utilizza l’effetto Quantec QRS (Quantec Room Simulator) per creare riverberi audio naturali e trasparenti che simulano spazi acustici reali. • Mantieni l’organizzazione rinominando gli effetti audio nell’ispettore. • Visualizza la fonte di un’angolazione multicam o di una clip sincronizzata nel browser. • Sposta i marcatori nella timeline trascinandoli in una clip, oppure rimuovi i marcatori trascinandoli fuori da una clip. Final Cut Pro per iPad 2.2 include le seguenti funzionalità e miglioramenti: • Espandi i tuoi flussi di lavoro di modifica con il supporto per l’orientamento verticale sul tuo iPad. • Velocizza la modifica con le scorciatoie da tastiera per spostare una selezione, sostituire con uno spazio e sollevare o sovrascrivere la trama principale. • Lasciati ispirare da Image Playground e usa Apple Intelligence per creare rapidamente immagini stilizzate basate su una descrizione, concetti suggeriti o persone dalla tua libreria Foto. (Richiede iPad con A17 Pro o M1 e versioni successive e iPadOS 18.2 o versioni successive.) • Acquisizione a 50 fps per maggiore flessibilità di modifica e opzioni di distribuzione. Final Cut Camera 1.2 include le seguenti funzionalità e miglioramenti: • Passa rapidamente al teleobiettivo da 48 mm per catturare lo scatto perfetto. (Richiede iPhone 14 Pro o versioni successive.) • Riproduci i tuoi video Log in SDR o HDR mantenendo la vivacità della scena originale applicando l’Apple Log LUT. (Richiede iPhone 15 Pro o versioni successive.) • Registra video in audio spaziale per un suono ancora più realistico e coinvolgente. (Richiede iPhone 16.) • Acquisizione a 50 fps per maggiore flessibilità di modifica e opzioni di distribuzione.

Gli aggiornamenti in questione sono già disponibili per il download.

Apple continua dunque a investire nel suo ecosistema di strumenti professionali, con un’attenzione particolare all’integrazione dell’intelligenza artificiale e all’ottimizzazione dei flussi di lavoro; resta da vedere come queste novità saranno accolte dai professionisti del settore e quali ulteriori miglioramenti verranno introdotti in futuro.