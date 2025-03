Dal mese corrente, marzo 2025, Apple comincerà a usare le foto di Guardati intorno di Apple Mappe (la funzione simile a Street View di Google Maps) per addestrare i suoi modelli di intelligenza artificiale che alimentano Apple Intelligence.

Oltre a migliorare Mappe di Apple e gli algoritmi che sfocano i volti e le targhe nelle immagini pubblicate nella funzione Guardati intorno, Apple userà anche le immagini sfocate raccolte durante i sondaggi condotti a partire da marzo 2025 per sviluppare e migliorare altri prodotti e servizi Apple. Ciò include l’uso dei dati per l’addestramento di modelli che supportano i prodotti e servizi Apple, tra cui modelli relativi al riconoscimento, alla creazione e al miglioramento delle immagini.

È quanto riporta il sito di Apple in un paragrafo aggiunto di recente alla pagina relativa alla raccolta di immagini in Apple Mappe, dove l’azienda spiega alcuni aspetti di come raccoglie e usa le immagini sul suo servizio di navigazione. Sono le foto raccolte da Apple utilizzando veicoli in strada e zaini in spalla nelle aree pedonali di (quasi) tutto il mondo, dati che l’azienda non ha tuttavia specificato nel dettaglio come verranno utilizzati.

Apple non ha ancora risposto alle richieste di chiarimenti da parte di siti di notizie tech come The Verge e Engadget, secondo cui è probabile che tali foto servano all’azienda per aggiungere nuove funzionalità di Apple Intelligence basate sulle immagini e migliorare quelle già esistenti come Image Playground (funzione che sfrutta l’intelligenza artificiale generativa per creare nuove immagini seguendo una descrizione fornita dall’utente), Ripulisci (strumento per rimuovere gli elementi indesiderati nello sfondo delle foto) o lo strumento di Foto di iOS 18 che permette di cercare immagini e video specifici con l’intelligenza artificiale.

È una novità significativa, soprattutto per Apple e il suo team che lavora sul miglioramento di questi strumenti di riconoscimento e di interpretazione delle immagini, ma non isolata, considerando che Google utilizza le fotografie di Street View per scopi simili da anni.